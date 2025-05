Appello degli operatori mobili britannici al primo ministro Keir Starmer di tagliare le tasse per contribuire a migliorare la scarsa copertura del paese.

Appello degli operatori mobili britannici al primo ministro Keir Starmer di tagliare le tasse per contribuire a migliorare la scarsa copertura del paese. I quattro operatori nazionali – EE, Virgin Media O2, Vodafone e Three – da tempo si lamentano che il peso delle tariffe e delle tasse incidono sulla loro capacità di investire per migliorare il segnale mobile del paese.

Pesa soprattutto il costo di 320 milioni di sterline annue per le licenze d’uso dello spettro.

Tagliare il costo dello spettro

Sebbene l’autorità di regolamentazione Ofcom abbia proposto di ridurre queste tariffe di 40 milioni di sterline nell’ambito di una revisione in corso, le aziende di telefonia mobile hanno chiesto che il denaro venga reinvestito negli investimenti di rete anziché essere convogliato al Tesoro. Hanno anche chiesto una sospensione delle tariffe commerciali per le nuove antenne di telefonia mobile, simile alle agevolazioni fiscali offerte alle aziende di banda larga in fibra ottica nel 2017.

La scarsa copertura mobile è diventata un importante problema politico negli ultimi anni, con i parlamentari che avvertono che i segnali discontinui stanno danneggiando i consumatori e la produttività.

Ofcom sta attualmente rivedendo il modo in cui misura la copertura mobile dopo che Chris Bryant, ministro delle telecomunicazioni, ha sollevato preoccupazioni circa la rendicontazione “eccessivamente ottimistica” dei segnali da parte dell’autorità di regolamentazione.

Un nuovo rapporto di Assembly Research, commissionato dall’associazione di categoria Mobile UK, ha accusato i ministri di aver trascurato il settore della telefonia mobile nel recente disegno di legge sulla pianificazione e le infrastrutture e ha chiesto riforme nella prossima strategia infrastrutturale a 0 anni. Sebbene negli ultimi anni gran parte dell’attenzione si sia concentrata sulle infrastrutture a banda larga, il rapporto afferma che i ministri hanno fatto “relativamente poco per incidere” sugli operatori di telefonia mobile.

Il rapporto afferma: “Investire in reti mobili veloci e affidabili è fondamentale per i piani del Regno Unito di sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale e trasformare i servizi pubblici, incluso il Servizio Sanitario Nazionale. È quindi tempo che il governo traduca il suo messaggio in azione”.

Altre proposte

Tra le altre raccomandazioni figurano una riforma delle leggi urbanistiche per facilitare l’espansione e l’aggiornamento delle infrastrutture mobili e un maggiore sostegno ai piani degli operatori di dismettere le loro obsolete reti 2G.

Gli operatori hanno anche chiesto garanzie che i fondi già impegnati in un progetto da 1 miliardo di sterline per affrontare il problema del segnale “non spot” nelle aree rurali saranno destinati ad altri settori, come la copertura ferroviaria, a fronte delle preoccupazioni che i ministri stiano pianificando di ridimensionare il programma.

