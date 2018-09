Asta 5G a quota 3,2 miliardi di euro. Continua lo scontro per i 3700 Mhz

Si è chiuso oggi il terzo giorno di rilanci competitivi per l’asta 5G, che ha visto partecipare le società Iliad Italia, Fastweb, Wind 3, Vodafone e Telecom Italia.

L’ammontare totale delle offerte vincenti a conclusione della terza giornata della fase dei miglioramenti competitivi è stato pari a 3.280.152.258,00 euro, con un incremento di 799.149.454,00 euro rispetto alle offerte iniziali e 700 milioni in più rispetto a quanto fissato nella Legge di Bilancio. Lo rende noto il Mise, senza diffondere il dettaglio dei rilanci. Chissà che Fastweb non sia entrata in gara e Wind Tre non può permettersi di restare a mani vuote, per questo la contesa sui quattro lotto a gara (80-80-20-20) resta avvincente.

“Continua la competizione sulla banda 3700 MHz (la banda più ambita, che si sta rivelando la più ambita ndr), che ha raggiunto alla fine della terza giornata un ammontare complessivo di 1.076.550,00 euro, mentre non risultano ancora offerte per la banda 700 SDL”, si legge nella nota.

Alle ore 9:30 di domani, martedì 18 settembre 2018, riprenderà la seduta dedicata ai miglioramenti competitivi.

