Asta 5G a quota 4,4 miliardi. Lunedì nuova seduta di rilanci per i 3700 Mhz

Asta 5G a quota 4,4 miliardi di euro, 300 milioni in più rispetto alla chiusura di ieri, e si va ad oltranza. Nessuno degli operatori vuole mollare l’osso della banda 3700 Mhz e quindi appuntamento a lunedì 24 settembre per una nuova seduta di rilanci.

Oggi alle ore 17.00 si è conclusa la settima giornata della fase dei miglioramenti competitivi per la procedura di assegnazione delle frequenze per il 5G, che ha visto partecipare le società Iliad Italia, Fastweb, Wind 3, Vodafone e Telecom Italia. Fino ad oggi sono state svolte 88 tornate.

L’ammontare totale delle offerte ha raggiunto nella giornata odierna quota 4.417.092.258,00 euro. Anche oggi la competizione si è concentrata sulla banda 3700 MHz, che ha raggiunto un ammontare complessivo di 2.213.490.000,00 euro.

Vedremo a questo punto chi la spunterà in una gara avvincente, che ha già superato l’esito finale dell’asta 4G di sette anni fa. Una gara, quella in corso, che dimostra come per gli operatori il 5G sia un business davvero promettente, su cui vale la pena investire pesantemente in termini di spettro radio, in vista della nuova era dei servizi IoT che daranno vita a una serie d nuove applicazioni e servizi fra gli altri in ambito Industry 4.0, eHealth, eMobility e Energy. Un segnale positivo per l’intero settore delle Tlc nel nostro paese.

Alle 10,00 di oggi riprende la fase dei miglioramenti competitivi.

