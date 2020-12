ZTE ‘Perché avere paura del 5G? Quando la conoscenza crea valore’. Live conference del 10 dicembre

In programma il 10 dicembre dalle 15.00 la live conference sul 5G organizzata da ZTE. Un ricco menù di partecipanti dalla politica al mondo accademico, a partire dal già presidente del Consiglio Massimo D'Alema. Obiettivo dell'incontro avviare un dibattito con tutti gli stakeholder.

Si terrà il 10 dicembre a partire dalle 15.00 la live conference online di ZTE Italia su 5G e sicurezza delle reti “Perché avere paura del 5G? Quando la conoscenza crea valore”. Agenda ricchissima, dove spicca la presenza di eminenti personalità per avviare una dibattito multi stakeholder sul tema del 5G dal punto di vista tecnico e geopolitico.

L’obiettivo di questo incontro è approfondire il tema del 5G e la sicurezza delle reti, attraverso un dialogo e un confronto tra diversi punti di vista a livello politico, accademico e tecnico/scientifico.

Pertanto, questa occasione sarà utile per informare e sensibilizzare gli interlocutori, favorendo uno scambio di idee e opinioni anche e soprattutto sulla base di studi e analisi da parte di esperti di più settori.

ZTE ha sempre fatto della trasparenza verso le istituzioni, e della affidabilità verso i clienti, i suoi punti fermi della presenza in Italia.

Questo evento vuole essere un segnale tangibile dell’impegno della multinazionale cinese nel nostro Paese, che ha deciso di aprire una ampia discussione coinvolgendo tutti gli stakeholder.

Scarica l’agenda in PDF

Per registrarti clicca qui

Il Programma

Saluto introduttivo

15.00 Pietro Guindani – Presidente ASSTEL

Interventi di Apertura

Hu Kun – Presidente Western Europe e CEO ZTE Italia

Peng Aiguang – Presidente Europe e America Region ZTE

15.20 Massimo D’Alema (LeU) – Già Primo Ministro, Presidente Fondazione Italianieuropei

Mirella Liuzzi (M5S) – Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico

15.45 Li Junhua – Ambasciatore cinese in Italia

16.00 Alberto Calcagno – CEO Fastweb

Roberto Basso – Direttore External Affairs and Sustainability Wind3

Primo panel

16.20 Adolfo Urso (FdI) – Vicepresidente COPASIR

16.30 Vincenza Bruno Bossio (PD) – Segretario della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazione, Camera dei Deputati

Luca Carabetta (M5S) – Componente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazione, Camera dei Deputati. Responsabile Innovazione per il M5S

Federico Mollicone (FdI) – Componente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione, Camera dei Deputati Responsabile nazionale Innovazione di Fratelli d’Italia

Giorgio Mulè (FI) – Componente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazione, Camera dei Deputati. Portavoce dei Gruppi Parlamentari di Forza Italia

Luciano Nobili (IV) – Componente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazione, Camera dei Deputati

Marco Zanni (I&D, Lega) – Presidente del Gruppo Identità e Democrazia, Parlamento UE

Secondo Panel

17.15 Edoardo Alesse – Rettore – Università degli Studi dell’Aquila

Nicola Blefari Melazzi – Direttore del Consorzio Nazionale Inter-universitario per le Telecomunicazioni, CNIT

Giuseppe Bianchi – Professore di Telecomunicazioni e Sicurezza delle Reti presso l’Università di Roma Tor Vergata

Fabio Graziosi – Professore di Telecomunicazioni presso l’Università degli Studi dell’Aquila

17.55 Vincent Garnier – Direttore Generale FTTH Europe Council

Terzo Panel

18.05 Benny Cohen – Già Consigliere per i media del Primo Ministro d’Israele Yitzhak Rabin

Marco Carnelos – Già Ambasciatore in Iraq e Consigliere Diplomatico dei Presidenti del Consiglio dei Ministri dal 1995 al 2011. Presidente Mc.Geopolicy

Andrea Margelletti – Presidente C.e.S.I

Quarto Panel

18.30 Mariangela Pira – Conduttrice e Reporter SkyTg 24

Massimo Gaggi – Corrispondente da New York per il Corriere della Sera In collegamento da NYC

Mila Fiordalisi – Direttore Cor.Com

Ugo Barbara – Caporedattore Agi

Luca Zorloni – Responsabile della sezione Economia e Internet di Wired

Moderano Lucia Loffredo – Giornalista e Conduttrice RAI

Alessio De Sio – Chief Institutional & Communication Officer ZTE Italia

Per registrarti clicca qui