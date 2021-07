Presentata al Mobile World Congress di Barcellona la maglietta 5G. Alessio De Sio, Chief Insitutional and Communication Officer di ZTE: ‘Abbiamo fuso la tecnologia cinese del 5G con l’innovazione italiana per un prodotto che può salvare la vita dei pazienti’.

Video intervista ad Alessio De Sio, Chief Insitutional and Communication Officer di ZTE Italia, alla presentazione mondiale che si è tenuta al Mobile World Congress di Barcellona della maglietta 5G salva vita. “E’ una soluzione per la salute dei pazienti frutto della fusione di tecnologia cinese e innovazione italiana. L’obiettivo è far comprendere come il 5G possa davvero salvare delle vite”, ha detto De Sio, ricordando che il progetto è stato realizzato da ZTE Italia in collaborazione con due partner aquilani, Proger e AccYouRate, e con la Croce Rossa Italiana.