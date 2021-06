Presentata a Barcellona l’innovativa t-shirt a connettività 5G per il rilevamento in tempo reale dei parametri bio-vitali di una persona. Hu Kun (ZTE Italia): “Intendiamo continuare a dare il nostro contributo allo sviluppo tecnologico a matrice Italiana e di valenza globale. Per questa ragione, a cominciare dal prossimo autunno, avvieremo su YouCare una azione di test all’interno del nostro Centro di Innovazione e Ricerca sul 5G situato a L’Aquila”.

MWC21, si riparte in sicurezza con il primo grande evento ibrido dell’anno

Dopo più di un anno di restrizioni e severe misure di distanziamento sociale, torna in modalità ibrida, metà in presenza, metà online, il Mobile World Congress di Barcellona, edizione 2021, una delle più importanti fiere dell’innovazione tecnologica a livello mondiale.

È il primo grane appuntamento globale a riaprirsi al mondo e tutte le aziende ad elevato contenuto tecnologico parteciperanno, o in presenza, o in modalità virtuale, alle giornate di Barcellona (28 giugno – 1° luglio).

Un’occasione per ritrovarsi, per ripartire in sicurezza, guardando al futuro con fiducia e sempre con la voglia di lanciare sul mercato nuovi modelli di business, nuove soluzioni tecnologiche, nuovi prodotti e servizi. Come si legge sul sito della manifestazione: “Back to business, Back to Barcelona, Back together”.

Tema centrale della manifestazione è l’impatto della connettività, che non sarà declinata solamente in termini di smartphone, pc e laptop di nuova generazione, ma in maniera più ampia e articolata in diversi dispositivi e applicativi, con la volontà di evidenziare le tante opportunità di connessione insite in molti altri campi di applicazione, tra cui la salute, l’ambito lavorativo, le attività ricreative e sportive, in un concetto semplice: la nostra quotidianità.

ZTE presenta la nuova maglietta 5G “made in Italy” per monitorare la nostra salute

Dopo 6 anni di lavoro tecnologico e test di laboratorio, ZTE, in partnership con Let’s Web-earable Solution (Gruppo AccYouRate), ha presentato oggi a Barcellona un nuovo prodotto all’avanguardia nel settore eHealth, totalmente tessile, lavabile e facile da usare, la t-shirt chiamata “YouCare”.

Un prodotto hig-tech da indossare, realizzato totalmente in Italia, assolutamente senza componentistica metallica, dotato di sensori nativamente “immersi” nel tessuto, lanciato stamattina, di fronte alla stampa mondiale, proprio nella giornata inaugurale del MWC21.

Un insieme di soluzioni tecnologiche biomedicali integrate nelle trame del tessuto (Integrated wearable-based applications and services), da indossare tutti i giorni, in ogni momento e situazione, senza che questo abbia un impatto su stile e qualità di vita.

YouCare abilita la rilevazione di parametri bio-vitali grazie a sensori tessili, consentendo un vero elettrocardiogramma, l’analisi degli atti respiratori e delle componenti del sudore, lo sforzo muscolare, la temperatura corporea e consente la trasmissione, mediante connessione ultraveloce 5G ZTE a centrali sanitarie e di controllo, oltre che ai singoli utilizzatori.

Sviluppo tecnologico a matrice Italiana

“Noi crediamo nel talento e nei talenti – ha aggiunto Hu Kun, Ceo di ZTE Italia e Presidente di ZTE Western Europe – e intendiamo continuare a dare il nostro contributo allo sviluppo tecnologico a matrice Italiana e di valenza globale. Per questa ragione, a cominciare dal prossimo autunno, avvieremo su YouCare una azione di test all’interno del nostro Centro di Innovazione e Ricerca sul 5G situato a L’Aquila”.

“Siamo particolarmente orgogliosi di essere partner di questa straordinaria innovazione – ha dichiarato Peng Aiguang, SVP di ZTE Corporation e President Europe and Americas Region del colosso cinese delle telecomunicazioni – e siamo fermamente convinti che la nostra tecnologia 5G sia la chiave per un miglioramento della qualità della vita”.

“Sin dal primo momento – ha sottolineato Umberto Sgambati, Amministratore Delegato del Gruppo Proger spa che, attraverso la Start-Up Let’s Web-earable Solutions, ha realizzato la “SmartTshirt” sensorizzata – abbiamo creduto e investito in quella che ci sembrava una idea totalmente rivoluzionaria, e che oggì è una concreta realtà, appena certificata anche come Medical Device, e che si è arricchita degli algoritmi predittivi di disturbi cardiovascolari di BSP-Medical società leader mondiale nel settore del Data Science Medicale”.

“E’ un’ invenzione che cambierà la vita e la qualità dell’assistenza domiciliare e remota ai molti cittadini che attraversano problemi di salute e alle persone vulnerabili affette da malattie croniche, garantendo accessibilità ai servizi di assistenza e supporto del nostro network nazionale ed internazionale – ha affermato Francesco Rocca, Presidente di Croce Rossa Italiana, e Presidente di IFRC – lavoriamo al progetto dal 2018 e poter presentare oggi i risultati di questa importante sperimentazione, nata nel momento più difficile dell’emergenza Covid, ci permette di pensare con orgoglio al cammino fatto finora e di guardare al futuro con la speranza e la certezza di aver dato dimostrazione dell’impegno, capacità e dedizione del network Croce Rossa, nell’utilizzo e nella diffusione delle nuove tecnologie al servizio della persona e della società”.

Che cos’è e come funziona YouCare

Obiettivo del prodotto è migliorare la sicurezza della vita lavorativa, sportiva e ricreativa, a partire dal monitoraggio dello stato di salute di chi la indossa e il controllo in tempo reale, grazie alla connessione 5G di ZTE, dei parametri medici più importanti.

Grazie all’intelligenza dei tessuti (filato in bioceramica naturale; filo conduttivo «cotton based» e sensori polimerici lavabili) e alla velocità di trasmissione dei dati bio-vitali più rilevati, la maglietta è in grado di leggere il nostro stato di salute.

Un risultato straordinario, raggiunto grazie a funzionalità medico-sanitarie ben precise, tra cui il controllo del battito cardiaco, del respiro, del sudore, dello sforzo muscolare, della temperatura, di pressione e umidità corporea, della postura, delle onde cerebrali, della qualità dell’aria che si respira e di eventuale presenza di radiazioni in una determinata zona e molto altro ancora.

Il 5G e il flusso dei dati bio-vitali

Il tutto possibile, come detto, grazie alla connettività 5G, ma anche grazie all’impiego di tecnologie di sensoring molto avanzate (tra cui GPS per il posizionamento, accelerometro per rilevare l’accelerazione, giroscopio per l’orientamento). I parametri bio-vitali saranno rilevati da sensori polimerici stampati direttamente nel tessuto intelligente (“E-Textile”), ma invisibili a chi guarda e impercettibili da chi indossa la maglia.

Il flusso dei dati così creato finisce in una centralina di piccole dimensioni (Wearable Control Unit), che a breve sarà rappresentata da un’etichetta smart (smart tag), con integrato un modulo di trasmissione 5G di ZTE. Dati che poi saranno elaborati da un software medico-sanitario e trasmessi su smartphone e/o smartwatch utente.

In caso di rilevamento di anomalie di qualche tipo un sistema di allerta provvederà ad attivare accertamenti diagnostici più approfonditi, fino all’intervento degli operatori sanitari nei casi più critici.

Facilità d’uso in ambito medico-scientifico, in arrivo altri accessori

Gli indumenti sensorizzati AccYouRate, infatti, non hanno finalità dirette di diagnosi o terapia. La peculiarità della tecnologia risiede nella capacità di analizzare e segnalare situazioni di interesse e/o di pericolo per la salute dell’individuo in chiave eHealth.

Altra caratteristica molto rilevante è che il prodotto di AccYouRate e ZTE è di semplice utilizzo e non richiede la presenza di tecnici per poter essere indossato ed utilizzato: tale semplicità valorizza la potenzialità d’uso medico-scientifico del dispositivo e delle sue funzionalità.

In ogni ambito (corporate, Difesa, salute e sport), l’obiettivo è quello di utilizzare il device per il monitoraggio e la lettura dei parametri bio-vitali, a tutela dello stato di benessere dell’individuo.

Il successo delle tecnologie indossabili (smart-clothing), non si esaurisce con il classico indumento rappresentato dalla maglietta, ma presto arriveranno nuovi prodotti, come guanti, solette da scarpe, fasce per la testa e mascherine sensorizzate, le uniche prodotte in Italia con certificazione ISO-10993-1, lavabili e riutilizzabili.

Il mercato smart clothing

Il prodotto sviluppato da ZTE e AccYouRate intende aprire una nuova fase del mercato smart clothing, con lo sviluppo di tecnologie indossabili più comode, dal design più curato, che si portano volentieri, per una migliore esperienza di consumo.

Tali indumenti high tech si stanno diffondendo molto rapidamente, con stime di una crescita di mercato del +180% a livello globale, soprattutto per la domanda di gadget e accessori.

Entro il 2027 il settore smart cloting potrebbe valere quasi 6,5 miliardi di dollari, con un tasso di crescita medio annuo valutato attorno al +25%, secondo un recente Rapporto Reasearch and Market.