La presentazione in Senato il 25 novembre del video 'Ora vedo, Ora sento, Ora parlo’ alla presenza della Senatrice Annamaria Perente e del Presidente di ZTE Western Europe e Ceo di ZTE Italia Hu Kun, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

La presentazione in Senato il 25 novembre del video ‘Ora vedo, Ora sento, Ora parlo’ alla presenza della Senatrice Annamaria Perente e del Presidente di ZTE Western Europe e Ceo di ZTE Italia Hu Kun, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il video sarà portato in tour per l’Italia dal trio di soprani Appassionante.

Leggi anche: ZTE, lanciato in Senato l’inno contro la violenza sulle donne (video)