Nell'intervento alla FTTH Virtual Conference, per Peng “la fibra ottica non è solamente un’attività commerciale, ma è alla base della trasformazione digitale della società”.

“L’implementazione delle reti in fibra ottica non è solamente un’attività commerciale, ma è alla base della trasformazione digitale della società. La fibra è la migliore scelta di rete a prova di futuro”, ha dichiarato Peng Aiguan, Senior Vice President of ZTE Corporation e President of ZTE Europe & Americas Region, partecipando oggi alla FTTH Virtual Conference, il summit annuale organizzato dal FTTH European Council.

“Siamo entrati nell’FTTH European Council nel 2019 e da allora lavoriamo fianco a fianco con il Consiglio e con gli altri 150 membri per supportare ed agevolare lo sviluppo di un ecosistema digitale europeo al servizio dei cittadini. La cooperazione tra i diversi attori è una strategia win-win”, ha sottolineato prosegue Peng “

“Invito tutti”, ha concluso, “a visitare lo stand virtuale di ZTE dove presentiamo le nostre soluzioni innovative: dall’HOL(Home optical Lan), chiamato anche FTTR (Fiber to the Room), che permette l’aumento dell’adozione domestica di servizi ad alta larghezza di banda, alle soluzioni ‘Full Fiber’ e OLT, già ampiamente adottate e distribuite nel mercato internazionale”.

ZTE, multinazionale cinese trai i top player mondiali delle TLC, è impegnata a dare il suo contributo per una società sostenibile. Investe costantemente in R&D e nel primo semestre del 2021 ha raggiunto addirittura 8.86 miliardi di RMB, pari al 16.7% dei ricavi operativi.