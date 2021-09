Inizia oggi l’open sale di ZTE Axon 30 sul sito ufficiale al prezzo di 499€/ 499$/ 429£.

Per le prime 24 ore, ci sono regali speciali come protezioni per lo schermo o custodie per il telefono.



Ecco alcune informazioni utili per fusi orari e negozi diversi:



Global Store: 20:00 (ora di Hong Kong, GTM+8)

Negozio del Nord America: 8:00 (ora di New York, GTM-4)/ 5:00 (ora di San Francisco, GTM-7)

Negozio del Regno Unito: 13:00 (ora di Londra, GTM+1)

Negozio UE: 14:00 (ora dell’Europa centrale, GTM+2)

Italia/Spagna/Polonia/Francia: 14:00 (ora dell’Europa centrale, GTM+2)

Negozio del Medio Oriente: 16:00 (ora degli Emirati Arabi, GTM+4)

Negozio del Sudafrica: 14:00 (ora solare del Sudafrica, GTM+2)

I paesi e le regioni per questa vendita aperta includono:

Europa: Austria, Belgio, Lettonia, Bulgaria, Lituania, Croazia, Lussemburgo, Cipro, Malta, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Danimarca, Estonia, Portogallo, Finlandia, Romania, Slovacchia, Germania, Slovenia, Grecia, Ungheria, Svezia, Irlanda, Italia, Spagna, Polonia, Francia, Regno Unito

Nord America: Stati Uniti, Canada

Asia-Pacifico: Australia, Singapore, Indonesia, Macao SAR Cina, Malesia, Filippine, Vietnam, Repubblica di Corea, Hong Kong SAR Cina, Thailandia, Ucraina,

Medio Oriente: Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait

Africa: Sudafrica



Seguiteci per tutte le novità, gli aggiornamenti e le offerte disponibili sulle pagine social di ZTE Italia:

Facebook https://www.facebook.com/ZTEDeviceItalia; https://www.facebook.com/ZTEItaliapress

Twitter – https://twitter.com/ZTEItalia

Instagram – https://www.instagram.com/zteitaliaofficial/