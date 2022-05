5G, anche il Canada mette al bando Huawei e ZTE

Dopo tre anni di tira e molla, anche il Canada ha deciso di bandire Huawei e ZTE dalle reti 5G del paese. E così Ottawa si allinea a Washington, e rischia così di rilanciare la crisi diplomatica con Pechino. Lo scrive Les Echos.

La decisione è stata assunta dopo “un esame completo delle nostre agenzie di sicurezza e in costante consultazione con i nostri alleati più vicini” ha precisato il governo di Justin Trudeau.

Il divieto sortirà uno scarso effetto sugli operatori canadesi, che avevano già anticipato la decisione.

Un divieto “infondato” e basato su inesistenti rischi per la sicurezza. Non si è fatta attendere la risposta della Cina alla decisione del Canada di vietare ai giganti cinesi delle telecomunicazioni Huawei e ZTE l’accesso alle sue reti wireless 5G per motivi di sicurezza nazionale. “La Cina è fermamente contraria a tutto questo”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, aggiungendo che Pechino “adotterà tutte le misure necessarie” per proteggere le aziende cinesi.

Decisione già metabolizzata dagli operatori

I tre principali operatori del paese – Bell Canada, Rogers e Telus – avevano già voltato le spalle ai fornitori cinesi due anni fa.

Tuttavia, Huawei era presente nel Paese da più di dieci anni ed era un importante fornitore di antenne 4G per Telus e Bell. Ma il rischio di esclusione era troppo grande, visti i massicci investimenti da fare. Tutte le “telco” canadesi si sono quindi rivolte ai due maggiori produttori europei, Ericsson e Nokia.

Diplomaticamente, invece, la decisione del governo Trudeau non mancherà di suscitare scalpore. Il divieto delle apparecchiature di telecomunicazione cinesi è una vittoria per il grande vicino americano. Washington sta conducendo una campagna attiva da cinque anni per far escludere dai suoi alleati le società cinesi dalle reti 5G, sulla base del fatto che la presenza di tali apparecchiature darebbe a Pechino i mezzi per controllare le infrastrutture critiche, impostate per collegare fabbriche, ospedali, acqua ed elettricità reti, ecc.

Ricatto aperto all’intelligence

Nel contesto dell’opposizione sempre più frontale tra le due grandi potenze del 21° secolo, il provvedimento è stato anche un mezzo per arginare l’incredibile svolta di Huawei, che in appena trent’anni è diventata la numero uno mondiale delle telecomunicazioni – poi quella degli Stati Uniti Gli Stati non hanno più un fornitore nazionale di apparecchiature dalla scomparsa di Motorola e Lucent. La manovra ha funzionato pienamente.

Tra i paesi che chiudono le porte alle apparecchiature cinesi e le restrizioni agli esportatori statunitensi di software e semiconduttori, Huawei ha morso la polvere. Nel 2021, la più grande azienda tecnologica cinese ha visto le sue entrate diminuire del 29%. E i suoi guai non sono finiti.

Per ottenere l’allineamento degli alleati, gli Stati Uniti non hanno esitato a ricattare apertamente l’intelligence, sostenendo che non sarebbe stato possibile continuare a condividere informazioni con paesi le cui reti di telecomunicazioni erano sospettate di essere compromesse dalla Cina. Non sorprende quindi che i primi paesi a seguire lo zio Sam nella sua crociata siano stati quindi i suoi partner più fedeli: Australia, Regno Unito, Nuova Zelanda.

Canada si unisce agli alleati

Ma mancava il Canada, pur essendo membro dei “Five Eyes”, la potente alleanza dei servizi segreti anglosassoni.

L’equazione è stata complicata per Ottawa, a causa dell’arresto e della detenzione sul suo suolo su richiesta degli Stati Uniti, a fine dicembre 2018, di Meng Wanzhou, il direttore finanziario di Huawei e figlia del suo emblematico fondatore. Il caso si è rapidamente intensificato, con l’arresto di due cittadini canadesi in Cina e la condanna a morte di un terzo, denunciata dal Canada come pura ritorsione arbitraria. Pochi mesi dopo che Meng Wanzhou è stato messo in libertà vigilata a Vancouver, la Cina ha anche dichiarato un embargo sulla carne di maiale, manzo e soprattutto colza canadesi – di cui il Paese è il più grande esportatore mondiale – provocando un grave shock economico.

Embargo sulla colza revocato

Queste tensioni si sono placate. Lo scorso autunno un accordo diplomatico ha consentito a Meng Wanzhou di tornare in Cina e di rimpatriare anche i due canadesi imprigionati. E proprio questa settimana, dopo un embargo di tre anni che è costato miliardi di euro agli agricoltori canadesi, la loro colza è stata riautorizzata da Pechino, in mezzo alla tensione globale su tutti i prodotti a base di semi oleosi legati alla guerra in Ucraina.

Era senza dubbio giunto il momento per Justin Trudeau di chiarire la sua posizione sulle antenne 5G cinesi. A rischio di offendere Pechino, che ha subito dichiarato la sua ferma contrarietà a una decisione “infondata”.