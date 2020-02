Vetrya, la piattaforma Eclexia scelta anche da Enel

Da ieri anche nella sede ENEL di Roma di Via Yser è presente la soluzione di digital signage Vilast basata su Eclexia di Vetrya.

Da ieri anche nella sede ENEL di Roma di Via Yser è presente la soluzione di digital signage Vilast basata su Eclexia di Vetrya.

La soluzione tecnologica presente sui monitor collocati all’ingresso permette di indirizzare in maniera ottimale i discenti nell’individuazione dei corsi grazie ad una correlazione visiva tra mappa, aule e orari.

La soluzione Vilast di Vetrya

Attualmente la soluzione Vilast vanta 170 client installati presso i seguenti clienti: Enel con sedi dislocate tra Roma, Milano, Barcellona, Madrid; Generali con sedi dislocate tra Milano, Trieste, Mogliano Veneto, Firenze, Napoli, Roma; MIT (Microsoft Tecnology Center) nella sede di Milano e As Roma.

Vilast è la soluzione di Digital Signage di Vetrya. Sicura. Affidabile. Disponibile sempre e ovunque. Basata su tecnologie cloud computing di Microsoft Azure, si integra facilmente con i sistemi di comunicazione aziendale (portali, intranet, extranet) e può essere usata dai responsabili della comunicazione e del marketing senza necessità di formazione.

La piattaforma Eclexia

Vetrya recentemente ha lanciato nuova versione della sua piattaforma Eclexia, la soluzione di Media Asset Management che permette la pubblicazione e la distribuzione di video in modalità live e on demand, su ogni tipo di device, in tutto il mondo.

Uno dei primi progetti che vedrà l’utilizzo della nuova piattaforma sarà VatiVision, servizio di video streaming on demand di contenuti artistici culturali e religiosi.