Vetrya lancia la nuova versione della sua piattaforma Eclexia, la soluzione di Media Asset Management che permette la pubblicazione e la distribuzione di video in modalità live e on demand, su ogni tipo di device, in tutto il mondo.

Uno dei primi progetti che vedrà l’utilizzo della nuova piattaforma sarà VatiVision, servizio di video streaming on demand di contenuti artistici culturali e religiosi.

“Il mondo del video è in continua trasformazione e internet – prima complementare al digitale terrestre, al satellite, al cavo – si appresta a diventare la principale rete di distribuzione video” dichiara Luca Tomassini, Presidente e Amministratore delegato del Gruppo Vetrya.

“Eclexia – spiega Tomassini – nasce per adeguarsi alle diverse esigenze dei clienti (broadcaster, poli universitari, multinazionali) che possono così portare in qualsiasi parte del mondo i propri contenuti velocemente, semplicemente e con maggiore ritorno economico”.

Machine learning e IA

Già considerata nel 2019 dalla rivista americana CIO, tra le migliori 10 piattaforme al mondo, la soluzione sviluppata dall’azienda di Orvieto codifica, classifica e arricchisce automaticamente i contenuti senza la necessità di un intervento editoriale manuale perché usa servizi di machine learning e intelligenza artificiale.

La soluzione di Vetrya consente inoltre di monetizzare i contenuti video utilizzando qualsiasi sistema di pagamento: carte di credito, circuiti interbancari e carrier billing, ed è integrata con tutte le CDN (content delivery network) riducendo drasticamente i tempi di personalizzazione per il cliente.

VatiVision

Il presidente e Ad di Vetrya aggiunge: “Vedo Eclexia a volte, anche come un percorso evolutivo personale: realizzavo per TIM nel 2003 la prima mobile TV, poi CuboVision (oggi TIMVision), lo scorso anno il 5G con il primo servizio al mondo di multistreaming. Oggi Eclexia è già utilizzata, con successo, da prestigiosi clienti nazionali e internazionali e sarà la stessa piattaforma che porterà VatiVision ad essere distribuita in tutto il mondo.

“Eclexia è, infatti, un prodotto pensato per un mercato globale e sono certo che, anche grazie al lavoro di internazionalizzazione che abbiamo impostato con Vetrya in questi anni – conclude l’ad – potremo offrire i nostri servizi all’estero con buoni risultati per noi e i nostri clienti.”

La piattaforma Exlexia è disponibile in tutto il mondo grazie agli assets di Microsoft Azure, offrirà la massima protezione dei contenuti grazie all’uso dei più evoluti sistemi di DRM e permetterà al cliente la possibilità di valorizzare significativamente i propri contenuti video, monetizzando e sviluppando modelli di engagement specifici.