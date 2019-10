Nasce VatiVision, la ‘Netflix’ del Vaticano realizzata da Vetrya

Luca Tomassini, già Presidente e Amministratore delegato del Gruppo Vetrya, è stato nominato Presidente della società VatiVision, creata in collaborazione con Officine della Comunicazione. "È un grande orgoglio poter guidare la società che gestirà il servizio VatiVision, puntiamo a raggiungere importanti risultati", ha dichiarato Tomassini.

Diffondere a livello mondiale con un’offerta di contenuti in streaming on demand, temi e valori cristiani con gli strumenti e i linguaggi moderni.

E’ questo l’obiettivo di VatiVision, la società costituita da Vetrya e Officina della Comunicazione, nata per gestire il servizio di video distribuzione mondiale in modalità streaming on demand di contenuti religiosi, artistici e culturali ispirati al messaggio cristiano.

La nuova società, che prevede una quota del 25% di Vetrya e il restante 75% alla società Officina della Comunicazione, ottimizzerà al massimo l’efficienza distributiva dei contenuti in modalità multi-device: web, smartphone, tablet, connect tv, game console, set top box.

Il servizio VatiVision, che verrà lanciato nel primo trimestre del 2020, nasce dalla medesima intenzione che ha ispirato l’attività di Officina della Comunicazione, che negli ultimi anni ha realizzato, in collaborazione con diversi Enti vaticani, produzioni destinate alla diffusione di contenuti artistici culturali e religiosi.

Luca Tomassini nominato Presidente di VatiVision

“È per me motivo di grande orgoglio poter guidare la società che gestirà il servizio VatiVision. Come Vetrya siamo sempre stati convinti che le piattaforme legate al mondo del video rappresentano una straordinaria opportunità, in grado di cambiare i modelli tradizionali di distribuzione, ha dichiarato Luca Tomassini, già Presidente e Amministratore delegato del Gruppo Vetrya, nominato Presidente di VatiVision.

“Con VatiVision ci rivolgiamo a target trascurati fino ad oggi e puntiamo a raggiungere importanti risultati, sia per la qualità e l’originalità dei contenuti che per la distribuzione a livello mondiale, con una platea potenziale di un miliardo e 300 milioni di persone di fede cattolica. Sono particolarmente soddisfatto, ha aggiunto Tomassini, di collaborare con Officina della Comunicazione, centro di indiscussa competenza nell’ambito della produzione editoriale e cinematografica, per sviluppare questa opportunità nell’ambito culturale e religioso, dando origine a una nuova realtà di eccellenza”.

Nicola Salvi e Elisabetta Sola Amministratori delegati

“Siamo lieti di intraprendere questo sfidante progetto assieme a Vetrya, che non rappresenta solo una eccellenza in ambito tecnologico, ma anche un alto modello di riferimento industriale/manageriale e che sarà il valore aggiunto per proporre al pubblico contenuti che ad oggi sono difficilmente reperibili sia sui canali tradizionali che all’interno delle altre piattaforme on-line, hanno aggiunto i neo Amministratori delegati della società Nicola Salvi ed Elisabetta Sola, già Amministratori di Officina della Comunicazione.

“A seguito della sensibilità e della conoscenza che Officina della Comunicazione ha maturato negli anni nel settore della documentaristica di carattere religioso, crediamo fortemente” – concludono gli Amministratori – “che questo servizio possa contribuire a diffondere ulteriormente il messaggio cristiano con contenuti di grande valore e spessore narrativo”.

Eclexia

La piattaforma tecnologica di distribuzione video Vetrya sarà Eclexia, recentemente riconosciuta dalla prestigiosa rivista statunitense CIO Applications come una della 10 migliori piattaforme al mondo per soluzioni e servizi Media, Entertainment & Business Transformation.

Il modello di business di Vetrya sarà basato sullo sviluppo dell’intera piattaforma di distribuzione VatiVision e di tutte le attività correlate (applicazioni, canoni di mantenimento, content delivery network, cloud computing) e delle componenti variabili, con un rapporto di revenue share legato alla vendita dei contenuti.

La gestione editoriale e commerciale verrà demandata alla nuova società VatiVision. Numerosi gli accordi e le richieste di partnership con le attuali piattaforme di distribuzione gestite da operatori di telecomunicazioni e OTTV.