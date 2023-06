Pubblicato un nuovo bando relativo alla misura 1.4.3 PagoPA dedicato ai Comuni con uno stanziamento di 20 milioni di euro e scadenza fissata per il 4 settembre 2023. Tutti gli aggiornamenti del PNRR.

Si riportano di seguito gli aggiornamenti più significativi del mese di maggio in ambito PNRR. Si è tenuto un incontro tra Lepida e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale che ha portato anche al chiarimento di una FAQ, già disponibile su PADigitale2026, con la quale si conferma che il contratto SaaS deve essere unico, pertanto sono state convalidate le seguenti modalità di contrattualizzazione.

Per la contrattualizzazione si configurano due scenari possibili: il primo prevede l’acquisizione da parte di Lepida del servizio dal Fornitore per poi rivendere la soluzione SaaS all’Ente e il secondo prevede l’acquisizione da parte del Fornitore della soluzione IaaS di Lepida per poi rivendere la soluzione SaaS all’Ente.

Lo scenario dell’ATI è stato ritenuto non vantaggioso rispetto alle due opzioni precedentemente indicate e pertanto è stato abbandonato. Lo scenario verrà scelto non solo sulla base dell’importo del contratto, ma soprattutto sulla base delle necessità dell’Ente, con l’obiettivo comune a tutti gli scenari che il riferimento di supporto all’Ente sia unico.

Lepida sta lavorando in collaborazione con i fornitori coinvolti nella formalizzazione delle offerte SaaS per potere consentire ai Comuni di concludere la parte dei contratti nel minore tempo possibile.

Relativamente all’indicazione richiesta agli Enti sul portale PA Digitale 2026 e all’individuazione del titolare effettivo di Lepida, si conferma che tale figura coincide con il Direttore Generale, Gianluca Mazzini.

Si informa inoltre che è stato pubblicato un nuovo bando relativo alla misura 1.4.3 PagoPA dedicato ai Comuni con uno stanziamento di 20 milioni di euro e scadenza fissata per il 4 settembre 2023.

In questo avviso sono rese disponibili le Tassonomie dei servizi di incasso affinché i servizi siano candidati con una nomenclatura coerente rispetto alle tassonomie.

Avanzano anche le attività sulla misura 1.4.1 e si comunica che sono state inviate ben 78 offerte sul servizio Fascicolo del Cittadino, di cui 20 risultano già accettate.

Si ricorda che gli incontri di norma si tengono sempre ogni venerdì dalle ore 11:30 alle 12:20 da remoto collegandosi all’indirizzo incontripnrr.lepida.it.