La Regione Emilia-Romagna ha istituito un tavolo di crisi, cui partecipano Lepida, Uncem e Open Fiber, con lo scopo di affrontare le problematiche relative all’attuazione del Piano di copertura BUL.

Questa iniziativa fa seguito alle richieste dei Comuni, i quali notificavano singolarmente le criticità riscontrate nel territorio di competenza, legate ad esempio alla copertura dei nuclei abitati e database delle Unità Immobiliari, oppure all’esecuzione non a regola d’arte dei lavori o ai ritardi nell’attivazione del servizio.

Il Tavolo, denominato “Gruppo di Coordinamento Segnalazioni BUL”, ha l’obiettivo di prendere in consegna le segnalazioni delle Amministrazioni locali, analizzarle da un punto di vista tecnico e trattarle direttamente con Open Fiber, monitorandone la risoluzione nel contesto del cronoprogramma regionale di attuazione degli interventi di Open Fiber.

Questo approccio innanzitutto conferma la presenza di Lepida a fianco dei singoli Comuni, inoltre la presenza di Regione e Uncem permette di esaminare ogni problematica in un’ottica territoriale più ampia, agevolandone così la soluzione.

Si sono già tenute due riunioni, nel corso delle quali 14 Comuni hanno trasmesso le loro segnalazioni; queste sono state analizzate da Lepida e discusse con Open Fiber, la quale ha fornito un piano di azioni puntuali per la risoluzione delle problematiche segnalate.

Tra le varie azioni in corso, il Tavolo, si propone di mettere in atto sinergie istituzionali con l’obiettivo di facilitare le attività di realizzazione da parte di Open Fiber finalizzate alla conclusione dei lavori in programma per le aree bianche, secondo l’aggiornamento attuale fornito da Open Fiber in figura.

