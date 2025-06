Nell’ultimo periodo è stata aumentata la banda nominale contrattualizzata su diversi IX per far fronte sia all’aumento del proprio traffico sia alle richieste degli operatori tlc di incremento dei servizi.

Lepida prosegue nella sua attività di potenziamento della rete backbone verso gli Internet Exchange (IX) in cui è presente fisicamente con i propri apparati.

Nell’ultimo periodo è stata aumentata la banda nominale contrattualizzata su diversi IX per far fronte sia all’aumento del proprio traffico sia alle richieste degli operatori tlc di incremento dei servizi di remote peering.

Nel dettaglio, la banda nominale sulla porta di peering del VSIX è stata portata a 100Gbps, mentre resta a 50Gbps quella del MIX. È invece in corso un intervento di potenziamento sia della backbone che della porta di peering verso il NAMEX.

Lepida è presente anche presso altri importanti IX, come TOPIX e AMSIX, e dispone di accordi con provider IP transit come RETN e Sparkle, che le consentono di garantire la disponibilità della “full routing table”.

Novità rilevanti arrivano anche dalla Sala BOIX di Bologna: è stata attivata una nuova linea di alimentazione elettrica dedicata a Lepida, indipendente da quella dell’edificio della Regione, con l’obiettivo di aumentare ulteriormente l’affidabilità della fornitura energetica.

In questa sede, infatti, Lepida gestisce la consegna di quasi 540 servizi rivolti a oltre 50 operatori tlc attivi sul territorio emiliano-romagnolo. Proprio a BOIX, da alcuni anni, è operativo un importante IX – il MIX-Bologna – nato dalla collaborazione tra Lepida e MIX.

In tempi recenti, questo punto di interscambio ha visto crescere sia il numero degli operatori tlc connessi, sia il numero di cache presenti. Dopo l’attivazione della cache di Meta nel gennaio 2023, a maggio 2025 Lepida ha aggiunto anche quelle di Amazon Prime Video e Microsoft, rendendo disponibili i relativi servizi agli operatori tlc già nelle prossime settimane.

Attualmente, MIX-Bologna conta 21 ASN interconnessi, con un traffico medio di circa 8Gbps e picchi che raggiungono gli 11Gbps.

Questo consente agli operatori di scambiare traffico tra loro direttamente in ambito locale, alleggerendo le dorsali verso nord e sud Italia e riducendo sensibilmente la latenza.

