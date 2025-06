Lepida ha illustrato, tra i vari argomenti, le modalità di utilizzo dei listini esistenti per l’attivazione delle funzioni di BC e DR, proponendo di riprendere un confronto su come misurare gli SLA di disponibilità dell’infrastruttura dei Datacenter.

Nell’ambito della COMTem Cybersecurity & Cloud, lo scorso 22 aprile si è svolto presso il Dama, un workshop dedicato alle tecnologie e agli standard condivisi per i servizi di Business Continuity (BC) e Disaster Recovery (DR).

All’evento ha partecipato anche l’Assessora regionale Elena Mazzoni. Durante l’incontro, Lepida ha illustrato, tra i vari argomenti, le modalità di utilizzo dei listini esistenti per l’attivazione delle funzioni di BC e DR, proponendo inoltre di riprendere un confronto strutturato su come misurare gli SLA di disponibilità dell’infrastruttura dei Datacenter.

Questo anche alla luce dell’importanza di disporre di un modello condiviso per affrontare i disservizi che riguardano i servizi applicativi ospitati nei Datacenter, ma non direttamente gestiti da Lepida.

Nel corso della discussione sono emerse ulteriori tematiche, quali l’allineamento comunicativo in caso di down dell’infrastruttura, le difficoltà da parte degli Enti nel differenziare gli standard di disponibilità per servizi indistintamente percepiti come critici per l’operatività, la disomogenea conoscenza, da parte degli Enti, dei servizi effettivamente erogati da Lepida.

Alla luce di quanto emerso, è stata concordata l’organizzazione di un secondo incontro di approfondimento tecnico che si è svolto online il 14 maggio.

La registrazione del webinar e i materiali relativi all’incontro, incluse le risposte alle numerose domande degli oltre 100 partecipanti, sono disponibili sul sito di Lepida, nella sezione PNRR – Presentazioni ed Eventi.

