Vetrya comunica di aver rilasciato la piattaforma digitale utilizzata in occasione dell’Astra Open Day di AUSL Valle d’Aosta.

In vista dell’Open Day che si terrà il 2 giugno 2021, dalle ore 12.00 del 24 maggio 2021 si sono aperte le prenotazioni per i cittadini della Regione Valle D’Aosta, che hanno avuto la possibilità di prendere appuntamento sul portale dedicato astraday.ausl.vda.it. per la somministrazione del vaccino Astrazeneca contro il covid-19.

I cittadini hanno risposto in maniera massiva e in meno di 180 secondi i 630 posti previsti al Palaindoor di Aosta e i 180 della sede vaccinale di Châtillon sono andari esauriti.

Grazie alla scalabilità della piattaforma Microsoft Azure e alla competenza del team IT di Asl Aosta, l’evento è riuscito senza disservizi per i cittadini che si sono collegati al sistema, nonostante il grande carico di lavoro in un breve lasso di tempo.

“Il potenziale valore aggiunto delle applicazioni di cloud computing nella Pubblica Amministrazione è enorme – ha dichiarato Luca Tomassini, Presidente e Amministratore Delegato di Vetrya – Siamo particolarmente soddisfatti che gli amministratori della Valle d’Aosta, così come altri stanno facendo in tutta Italia, abbiano scelto Vetrya per supportare le loro strutture nell’erogazione di servizi ai cittadini. Il cloud, grazie alla sua flessibilità e capacità di customizzazione, è lo strumento più efficace per accelerare quella trasformazione digitale che, anche a causa della pandemia, sta diventando sempre più parte delle nostre vite: anche per questo, da inizio 2021 Vetrya si è dotata di una Business Unit dedicata a quest’area”.

Vetrya, in virtù della propria competenza ed esperienza sul Cloud, si conferma come partner affidabile e reattivo per le moderne organizzazioni nella transizione al digitale, grazie alla partnership strategica con Microsoft e alla competenza pluricertificata sulle sue tecnologie.