Milano Cortina 2026, Vetrya si aggiudica la gara per i servizi digitali

A Vetrya l’incarico per lo sviluppo dei servizi digital delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026 con il lancio dei primi servizi che avverrà ufficialmente dal palco dell’Ariston durante la serata finale del Festival di Sanremo il prossimo 6 marzo.

“Insieme ad Amadeus, Federica Pellegrini e Alberto Tomba riveleranno i due possibili loghi di Milano Cortina 2026 e lanceranno un’inedita gara: per la prima volta nella storia dei Giochi sarà il voto popolare a decidere quale dei due loghi diverrà l’emblema Olimpico”, si legge in una nota del Gruppo guidato da Luca Tomassini.

“La possibilità di votare rimarrà aperta per due settimane sul sito ufficiale e sulla App di Milano Cortina 2026, già disponibile gratuitamente sugli store Apple e Android. Il risultato, conclude la nota, sarà annunciato durante una puntata speciale dei “Soliti Ignoti” su Rai1 che coinvolgerà anche le prime personalità dello sport, dello spettacolo e della società civile chiamate a rappresentare i Giochi come Ambassador”.

Il progetto coinvolgerà anche Vetrya-On, l’agenzia creativa del Gruppo che mira a facilitare l’usabilità della tecnologia tramite la valorizzazione dell’esperienza utente.

Recentemente l’azienda di Orvieto ha annunciato l’avvio dello sviluppo di servizi e piattaforme innovative operanti su reti ultra-broadband per un’altra importante manifestazione internazionale: il Padiglione Italia del prossimo Expo Dubai 2020.

Le soluzioni riguardano il sistema di “teletrasporto virtuale” basato su ologrammi 3D denominato Hologram Talks. La piattaforma digitale, sviluppata per l’Università Luiss Guido Carli di Roma, offre la possibilità di ospitare conferenze per un pubblico locale tenute da uno speaker/docente ospitato in una delle sedi dell’Ateneo attraverso l’impiego della holographic telepresence. Il sistema è basato su una stazione trasmittente, una connessione su reti ultra broadband ad alta velocità su IP attraverso Internet e una stazione ricevente installata a Dubai.