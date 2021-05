Vetrya ha sviluppato in collaborazione con Sportcast, società del gruppo FIT (Federazione Italiana Tennis) ed editore di SuperTennis, il servizio SuperTenniX: una piattaforma di distribuzione live e on demand della Federazione Italiana Tennis, che arricchisce così la propria offerta editoriale.

SuperTenniX è una app cross-device disponibile su smart tv, Fire Stick Amazon, smartphone, tablet o su web. È una piattaforma che la Federazione Italiana Tennis ha voluto per stare al passo con i tempi, per raggiungere un pubblico ancora più esteso di quello di SuperTennis e per accrescere la passione dei tesserati, per i quali l’accesso sarà gratuito. Migliaia di ore di contenuti video a disposizione di ogni utente e la possibilità di scegliere se seguire gli eventi in diretta o selezionare uno dei tanti video on demand.

Il palinsesto è senza precedenti e per tutti i gusti. Ogni giorno gli abbonati troveranno live tutti i match integrali di tutti i campi dei grandi tornei ATP e WTA dotati di copertura televisiva e di cui SuperTennis detiene i diritti. E per chi non riuscisse a sintonizzarsi in diretta, ecco la funzione on demand della piattaforma che permette di recuperare la visione dei match più belli di giornata e di poterne fruire secondo i propri tempi, mettendo in pausa e riprendendo in qualsiasi momento.

Non solo: per chi non avesse tempo di vedere il match intero, ecco gli highlights delle sfide più appassionanti, a disposizione proprio per favorire una fruizione più rapida.

E poi i format. Tutte le rubriche di maggior successo di SuperTennis saranno proposte anche on demand: dall’appuntamento quotidiano del Tg a Circolando, da Colpo da Campione a Tennis Parade, dal settimanale magazine Atp alle più belle interviste, alle analisi dei match, agli approfondimenti, agli squarci di storia, alla didattica, alla formazione e a tutte le nuove trasmissioni in cantiere per arricchire sempre di più la proposta per gli appassionati.

SuperTenniX sarà anche la grande casa del Padel. Dai tornei nazionali ai tornei Fip e ai campionati a squadre al Circuito Slam, ore intere di dirette da poter poi rivivere on demand. E ancora: tutorial, trasmissioni dedicate, interviste, analisi dei colpi dei grandi campioni, una serie di proposte imperdibili per soddisfare la grandissima richiesta delle migliaia di nuovi appassionati di questa disciplina in clamorosa espansione.