VatiVision, in esclusiva il documentario ‘Un luogo, una carezza’

Su VatiVision il documentario diretto da Marco Marcassoli sull’ideazione e la realizzazione della cappella dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. S’intitola ‘Un luogo, una carezza’ ed è una anteprima esclusiva nell’ambito del ricco catalogo natalizio della piattaforma digitale.

Il percorso narrativo si sofferma su tutte le fasi che nel 2014 hanno portato all’inaugurazione della chiesa svelando l’opera di due importanti artisti internazionali, Stefano Arienti e Andrea Mastrovito, affiancati dal maestro vetraio Lino Reduzzi e dall’architetto Pippo Traversi. Un team che ha lavorato per rendere speciale questo luogo di contemplazione e consolazione trasformandolo in uno spazio di luce capace di offrire ristoro dinanzi alle difficoltà e alle sofferenze legate inevitabilmente ad una struttura ospedaliera.

Si tratta di un atto d’amore per la città di Bergamo martoriata dalla pandemia. L’Ospedale Papa Giovanni XXIII è diventato infatti il simbolo d’Italia non solo per il dolore e la sconfitta, ma soprattutto per la speranza. Attraverso il linguaggio tipico del documentario, ‘Un luogo, una carezza’ descrive questa possibilità concreta: la realizzazione di una cappella, impreziosita dallo sguardo dell’arte pittorica e scultorea contemporanea, che si rivela autentica fonte di fiducia per il futuro.

‘Un luogo, una carezza’ arricchisce la vasta offerta di contenuti di carattere culturale, artistico e religioso ispirati al messaggio cristiano, disponibili in modalità noleggio o acquisto su VatiVision. La piattaforma è accessibile via web, attraverso le app per smartphone e tablet presenti su Apple store, Google store o direttamente dallo schermo televisivo attraverso TIMVISION box e AndroidTV abilitate.