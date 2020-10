Grazie al successo che Pj20 tracer sta riscuotendo tra i clienti, il gruppo italiano guidato da Luca Tomassini, ha sottoscritto un contratto con HP Malesia per una prima fornitura del Pj20 tracer attraverso la controllata Vetrya Asia Pacific.

Vetrya presenta Pj20 Tracer E, un nuovo dispositivo di tracciamento per il distanziamento sociale che introduce la ricarica wireless e un hub in grado di configurare e rilevare i dati in tempo reale basato su intelligenza artificiale.

Il nuovo dispositivo è l’evoluzione del Pj20, dispositivo Bluetooth indossabile progettato come soluzione digitale per il monitoraggio in tempo reale della distanza tra le persone e cose, adatto a tutti i segmenti di mercato, come industrie, uffici, studi, ospedali, scuole, supermercati, ristoranti, musei.

Le caratteristiche di Pj20 tracer E

Pj20 tracer E introduce elementi innovativi: ricarica wireless, oltre 100 ore di uso continuo e 300 ore in stand-by, raccolta dati e semplificazione della configurazione dei dispositivi in modalità wireless attraverso Pj20 gateway e completa gestione delle mappe dinamiche e analisi predittive sulle aree ad alto rischio attraverso la piattaforma basata su intelligenza artificiale Vetrya Pj20.

Pj20 tracer E è in grado di rilevare tutti gli altri dispositivi in prossimità. Ogni qualvolta due o più dispositivi si avvicinano sotto una determinata distanza (es: 1 metro di distanza) si avvertono segnalazioni di allarme, come vibrazione e segnalazioni luminose.

Come funziona

Gli eventi vengono tracciati all’interno della memoria del dispositivo in modo da poter essere acquisisti in tempo reale ed inviati alla piattaforma di analisi Vetrya Pj20, in grado di effettuare la correlazione dei contatti e presentare analisi predittive su determinate aree aziendali.

Ogni dispositivo possiede un proprio identificativo digitale variabile, in grado di garantire le normative riguardanti la privacy. La soluzione non effettua il tracciamento di posizioni assolute di ogni singola persona all’interno dell’azienda, ma posizioni relative rispetto ad altri collaboratori.

Grazie al successo che Pj20 tracer sta riscuotendo tra i clienti, il gruppo italiano guidato da Luca Tomassini, ha sottoscritto un contratto con HP Malesia per una prima fornitura del Pj20 tracer attraverso la controllata Vetrya Asia Pacific.