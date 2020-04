Vetrya lancia Pj20 Tracer, la soluzione di data tracing per le imprese

Si chiama Pj20 Tracer il dispositivo Bluetooth indossabile progettato da Vetrya per il tracciamento dei contatti in ambito aziendale.

La soluzione digitale è stata progettata dal Gruppo di Orvieto per il monitoraggio in tempo reale della distanza tra le persone in ambito aziendale. Pj20 Tracer potrà essere utilizzato anche con una specifica applicazione installata sul proprio smartphone.

“Come ho già avuto modo di dire nei giorni scorsi sicuramente non abbiamo perso tempo e l’esperienza maturata in questo periodo grazie allo sviluppo della piattaforma per il tracciamento pubblico Pj19, ci ha messo nelle condizioni di essere già pronti con una soluzione a supporto dei nostri clienti e del mercato”– ha dichiarato Luca Tomassini, Presidente e Amministratore delegato del Gruppo Vetrya

Pj20 tracer di Vetrya: a cosa serve

Pj20 Tracer è una soluzione dedicata alle aziende che hanno bisogno di gestire la salute dei propri collaboratori sia nelle fasi di gestione post emergenza Covid-19 che per il futuro.

Quando due o più dispositivi Bluetooth Pj20 Tracer e/o all’app Pj20 Tracer App si avvicinano al di sotto di una determinata distanza (ad esempio 1 metro) la persona sarà avvertita da un suono, una vibrazione o una segnalazione luminosa. La memoria del dispositivo e/o dell’applicazione smartphone registrano l’evento e, in caso di necessità, la piattaforma PJ20 mostra la mappa delle correlazione dei contatti.

A prova di privacy

Pj20 Tracer non richiede alcuna infrastruttura di rete e si adatta perfettamente ad ogni ambiente di lavoro. Ogni dispositivo ha un proprio identificativo digitale variabile, in grado di garantire le normative privacy.

La soluzione non effettua il tracciamento di posizioni assolute di ogni singola persona all’interno dell’azienda ma le posizioni relative rispetto ad altri collaboratori.