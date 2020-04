Data tracing, Tomassini (Vetrya): ‘Perché il Governo scelga bene occorrono obiettivi chiari e trasparenti’ (Video)

“A me non interessa quale idea vincerà la Call del Ministero dell’Innovazione per la migliore soluzione digitale per monitorare e contenere il contagio da coronavirus. Faccio l’imprenditore e quello che mi interessa è realizzare soluzioni dove l’innovazione offra un vantaggio competitivo per i miei clienti”.

In questo caso specifico – non lavoriamo di proposito con la pubblica amministrazione – anzi, in questo ‘caos”‘ specifico mi faccia dire è ancora più evidente l’assenza di metodo. Certo, la situazione che stiamo vivendo era imprevedibile, forse.

E’ quanto dichiarato Luca Tomassini, Presidente e Amministratore delegato del Gruppo Vetrya, ospite stamattina della trasmissione #ilpostoinfabbrica di RTL 102.5.

“Avevo contattato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sin dal 7 marzo”, ha continuato l’ad di Vetrya. “Ma perché mi chiedo prima fai una call, poi dopo una settimana crei una commissione (più di 70 esperti per decidere) ma soprattutto dopo un mese ancora non è chiaro in base a quali principi debbano decidere: prezzo, privacy, diffusione? Se non hai obiettivi e priorità chiare e trasparenti come puoi fare una scelta?

“Ora poi abbiamo una nuova task force quella del dott. Vittorio Colao. Come si relazionano le commissioni tra loro?, ha aggiunto Tomassini. In base a cosa dovranno decidere? Non posso non notare queste forme di dilettantismo procedurale: prima si fa un piano strategico, si decide cosa voglio raggiungere e poi un piano tattico per arrivare all’obiettivo sempre tenendo conto dei tempi e dei costi.

“Sono soddisfatto, ha concluso Tomassini. Ho già vinto se la scelta di Google e Apple è quella collegata al Bluetooth vuol dire che l’idea a cui insieme al mio team stiamo lavorando è quella giusta, quella decretata dal mercato. Sicuramente non abbiamo perso tempo, stiamo già lavorando per adattare la soluzione a supporto dei nostri clienti. L’innovazione non chiede permesso, a nessuna task force mi lasci dire”.

Vetrya: 10 posti di lavoro

“Cerchiamo persone che si occupano Data Science, persone che sono in grado di elaborare dati e che sappiano lavorare in ambienti di Machine eLarning e Intelligente artificiale“, ha aggiunto Tomassini durante il suo intervento a RTL.

Vetrya, che già conta 200 dipendenti, è una delle aziende più innovative al mondo nel campo della soluzioni digitale e dell’intelligenza artificiale. Fondata nel 2010 a Orvieto, in un campus all’avanguardia, ha sedi anche in California, Brasile, Malesia, Spagna, Uk e presto in Russia.

Per candidarsi clicca qui.