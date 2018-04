Dalle micro-conversioni ai requisiti per una call to action efficace. MailUp spiega il conversion rate, o tasso di conversione.

Il conversion rate è un concetto ampio, una sorta di contenitore che ciascun brand riempie con propri obiettivi e strategie. Se un ecommerce ha come parametro di conversione l’ordine effettuato, la newsletter di un brand B2B può puntare alle visite del blog o al numero di download del white paper.

In un articolo sul blog di MailUp, l’editor Andrea Serventi ha spiegato che cos’è il conversion rate e come è possibile calcolarlo.

Il conversion rate è la percentuale di destinatari che ha cliccato sul link all’interno dell’email e ha completato l’azione desiderata, come la compilazione di un modulo o l’acquisto di un prodotto.

Come detto, se il tasso di conversione varia a seconda dell’obiettivo che il brand si è prefissato, per calcolarlo è sufficiente invece un semplice calcolo: mettere in rapporto il numero di destinatari che compiono l’azione-obiettivo con il numero totale di email recapitate con successo. Il risultato della divisione va poi moltiplicato per 100.

Per incrementare le conversioni, MailUp suggerisce 5 passaggi chiave: