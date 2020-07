Stefano Branduardi

Marketing Director

MailUp

Laureato presso l’Università Cattolica di Milano, si occupa, per 4 anni e mezzo, di progetti digitali prima in GWC World e, per i successivi 3 anni e mezzo, in Ogilvy Interactive.

Dal 2011 entra in MailUp con il compito di creare e gestire il reparto di Project Management, occupandosi di tutti gli aspetti tecnici relativi alle integrazioni tra la piattaforma proprietaria e sistemi esterni come CRM, ERP, e-commerce, etc.

Dopo 3 anni di esperienza viene incaricato, in qualità di Marketing Operations Manager, di coordinare il team di marketing cercando di facilitare e implementare le strategie di sviluppo, sia a livello nazionale sia internazionale, del gruppo MailUp.

Dopo quasi 10 anni di esperienza nel settore digital, tiene docenze presso varie università ed enti.