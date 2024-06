Starlink entra in Italia dalla porta principale, con l’accordo appena siglato con Telespazio, la joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), tra i principali operatori al mondo nel campo delle soluzioni e dei servizi satellitari, che ha chiuso un deal con SpaceX per la commercializzazione dei servizi satellitari della flotta di Elon Musk.

L’accordo riguarda in particolare la copertura delle aree rurali, laddove le tecnologie tradizionali – in primo luogo la fibra – faticano ad arrivare.

Il Governo esulta

La notizia è accolta con favore dalla premier Giorgia Meloni, amica di Elon Musk già suo ospite ad Atreju, ma non farà certo piacere né a Tim, con cui il patron di X e Tesla ha già avuto frizioni sull’uso negato delle frequenze da parte della compagnia Tlc (Il Mimit si è impegnato a mediare ma non si conosce ancora l’esito della trattativa). Né tantomeno farà piacere a Open Fiber, dal momento che Starlink si concentrerà principalmente sulla copertura delle aree bianche e grigie a fallimento di mercato.

”È un’ottima notizia”, ha commentato su X la premier Giorgia Meloni, “Auspicando una sempre maggiore collaborazione, colgo l’occasione per rivolgere le mie congratulazioni ad Elon Musk per aver concluso con successo il test di Starship”.

Sempre su X si è congratulato anche il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: la commercializzazione dei servizi di Starlink in Italia è “un importante passo in avanti verso lo sviluppo infrastrutturale del Paese”. Sempre tra le fila del governo ha espresso tutta la sua soddisfazione anche il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso: “L’accordo firmato oggi tra Telespazio e SpaceX per la commercializzazione dei servizi Starlink in Italia, rappresenta un passo in avanti verso la connettività del Paese. Oggi è di fondamentale importanza raggiungere anche quelle aree del territorio meno coperte da servizi di comunicazione e come governo stiamo lavorando per migliorare la competitività delle imprese”.

Satellite anti digital divide

Il commento di Urso rivela quindi il senso dell’accordo dal punto di vista del Mimit: il contributo della connettività satellitare per la copertura delle aree bianche a fallimento di mercato che ad oggi restano escluse da smart working, 5G, fibra e servizi di connettività ultraveloce per mancanza di operatori.

Starlink possiede circa il 60% dei circa 7.500 satelliti in orbita attorno alla Terra. In base agli accordi, Telespazio andrà a integrare Starlink nella sua rete esistente, che è composta sia da opzioni satellitari che terrestri. “Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto con Starlink, con il quale Telespazio potenzia ulteriormente il proprio portafoglio di offerta in ambito satcom”, è stato il commento di Alessandro Caranci, responsabile della linea di business delle comunicazioni satellitari di Telespazio, “rispondendo così pienamente alle specifiche esigenze del mondo istituzionale e di segmenti strategici del mondo industriale, quali sono l’energy e il maritime”.

