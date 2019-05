Il Consiglio dei Ministri ha conferito ieri sera a Biagio Mazzotta, attuale presidente di Sogei, l’incarico di Ragioniere Generale dello Stato.

Biagio Mazzotta, Presidente Sogei dal 2017

La decisione del Governo di assegnare un incarico così prestigioso e delicato a Biagio Mazzotta- spiega Sogei in una nota – premia la competenza e la profonda conoscenza dei meccanismi di funzionamento che regolano l’apparato della Pubblica Amministrazione.

L’Ad Quacivi (Ad): “Manager di straordinarie doti umane e professionali”

“Ho appreso con grande entusiasmo e soddisfazione della nomina del nostro Presidente Biagio Mazzotta a Ragioniere Generale dello Stato – ha dichiarato Andrea Quacivi, Amministratore delegato di Sogei – È una scelta che ci inorgoglisce, perché Biagio Mazzotta ha condiviso con Sogei un percorso importante sulla strada complessa della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e del Paese. La sua nomina premia un manager di straordinarie doti umane e professionali, con il quale ho avuto il piacere e l’onore di confrontarmi quotidianamente, che ha sempre interpretato il proprio ruolo con riservatezza e sobrietà”.

Il profilo

Mazzotta, laurea in economia e commercio alla Sapienza di Roma, Master di specializzazione in Studi Europei conseguito presso l’Istituto di Studi Europei “A. De Gasperi” è stato vincitore del concorso per tesi di laurea sulla programmazione economica bandito dal Ministero del Bilancio e Programmazione Economica.

Presidente di Sogei dal 2 agosto 2017, nel corso della propria attività professionale ha ricoperto ruoli dirigenziali al MEF, in qualità di Dirigente generale di prima fascia con incarico di studio e ricerca presso il dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (Cncp), Direttore del Servizio Studi Dipartimentale della Ragioneria Generale dello Stato (Sesd) e da marzo 2011 è Ispettore generale capo dell’Ispettorato Generale del Bilancio della Ragioneria Generale dello Stato. È iscritto al registro dei revisori contabili e possiede l’abilitazione all’insegnamento delle discipline giuridico-economiche.

L’augurio di Sogei

“#NoidiSogei siamo davvero lieti del nuovo e prestigioso incarico cui è stato chiamato e al nostro Presidente, che ci ha rappresentati sino ad oggi, facciamo i più sinceri auguri di buon lavoro alla guida di un settore così importante e delicato per la vita del Paese ringraziandolo per il suo impegno costante, la sua capacità di capire le persone e per averci incoraggiato a cercare l’eccellenza ricordandoci che esiste sempre la possibilità di migliorare“, conclude la nota.