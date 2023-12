Sogei in data odierna ha stipulato l’atto di incorporazione di Sose – Soluzioni per il Sistema Economico Spa e il 20 dicembre quello relativo all’acquisizione del ramo ICT dell’Agenzia delle entrate-Riscossione rafforzando, così, la sua capacità operativa finalizzata alla realizzazione di quanto previsto dai decreti legislativi di attuazione della delega fiscale che “conferma la volontà del Governo di coniugare le esigenze dei cittadini e l’equilibrio dei conti pubblici” (Viceministro Maurizio Leo).

Cristiano Cannarsa, Amministratore delegato sia di Sogei che di Sose, esprime soddisfazione per aver completato in pochi mesi le due operazioni, entrambe previste per norma e strategiche, anche, nel processo di attuazione della riforma fiscale.

La Sogei con questa operazione diventa, ancora di più, referente unico tecnologico-informativo per il MEF e per le Agenzie Fiscali e potrà dare un rafforzato contributo all’attuazione della delega fiscale, con particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto dell’evasione ed elusione fiscale

“Sogei – dice Cannarsa – amplia lo spettro delle sue competenze a importanti ambiti sia sul fronte della fiscalità, in particolar modo nella definizione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale- ISA, che su quello della finanza pubblica, con la determinazione dei fabbisogni standard nell’ambito dell’attuazione del federalismo fiscale”.