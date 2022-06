Sogei ha firmato una convenzione triennale con il Ministero dell’Istruzione, per la gestione dell’intero sistema informativo, nonché l’evoluzione dei Data Center e dei servizi di assistenza.

Lo rende noto l’amministratore delegato di Sogei Andrea Quacivi: “In piena aderenza al nostro Purpose ‘semplifichiamo la vita di noi cittadini’, punteremo a migliorare l’esperienza attraverso l’erogazione di servizi digitali a circa 1,2 milioni tra docenti e personale scolastico e a circa 8 milioni di studenti e loro famiglie”.

Una bella sfida verso il cambiamento per Sogei, che si pone così al fianco dell’Amministrazione per gli obiettivi del PNRR, ma anche nella creazione di una piattaforma istituzionale per la didattica integrata (Blended Learning) che favorirà collaborazione e inclusione con gli attori del mondo scuola.

Un ulteriore obiettivo è la progettazione e lo sviluppo dell’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione – ANIST, essenziale per l’innovazione dei servizi erogati in cooperazione con l’ecosistema della PA.