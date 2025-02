PA digitale, sito rinnovato con nuove funzionalità per l’app IO

È online il nuovo sito dell’app IO, pensato per rispondere in modo più efficace e puntuale ai bisogni informativi di chiunque voglia saperne di più sull’app dei servizi pubblici, grazie alla nuova organizzazione dei contenuti e alla veste grafica rinnovata in linea con il design dell’interfaccia utente del prodotto.

Restyling

Il restyling del sito, ideato e sviluppato internamente dal team di PagoPA, è ora disponibile all’indirizzo ioapp.it e nasce dall’esigenza di raccontare al meglio l’evoluzione di IO, che a poco meno di cinque anni dal lancio non è più un progetto in beta ma un prodotto solido, usato negli ultimi dodici mesi da 11,2 milioni di cittadini nella relazione con oltre 15mila enti e più di 340mila servizi integrati. Con le funzionalità introdotte nel corso del 2024, dall’accesso rapido alla nuova sezione Pagamenti e da ultima la possibilità di aggiungere al Portafoglio le versioni digitali dei documenti, l’app IO ha infatti rafforzato la sua promessa di posizionarsi come strumento d’elezione nel rapporto fra cittadino e pubblica amministrazione digitale, integrato alle principali piattaforme nazionali (come SPID, CIE, pagoPA, ANPR, SEND) per offrire gratuitamente l’accesso a numerose tipologie di servizi tramite un unico canale dal proprio smartphone.

Nuovo menu di navigazione

Con l’obiettivo di rappresentare tutto ciò che oggi un cittadino può fare con IO, il nuovo menu di navigazione del sito dà priorità alla descrizione delle Funzioni offerte dall’app come l’aggiunta di documenti, la gestione di scadenze e pagamenti, la ricezione di comunicazioni dagli enti e notifiche digitali e la possibilità di richiedere la Carta Giovani Nazionale. Inoltre, per agevolare la scoperta delle diverse occasioni in cui IO può semplificare la vita alle persone, i contenuti relativi ai servizi disponibili sono suddivisi per ambito: Educazione e formazione, Mobilità e trasporti, Vita lavorativa, Casa e utenze e Salute per poter esplorare al meglio i servizi nazionali e locali che è possibile fruire in app, dalla mensa scolastica al cedolino della pensione.

Le diverse voci del menu

Non mancano, alla voce Visione e risultati il racconto della genesi e delle principali tappe dello sviluppo di IO, insieme alla pagina IO in numeri con i dati sulla diffusione e sull’utilizzo dell’app aggiornati quotidianamente. La sezione Risorse offre invece spunti e link a materiali di approfondimento dedicati a enti e sviluppatori interessati a comprendere le modalità di adesione e integrazione all’app IO, nonché una raccolta di comunicati e immagini per la stampa. Infine, il menu ospita una sezione di Aiuto agli utenti, dove è possibile consultare le risposte alle domande frequenti (FAQ), il collegamento al centro assistenza e gli strumenti per bloccare o disattivare dal sito l’accesso a IO in caso di necessità.

Sempre disponibile nella homepage del sito, totalmente riprogettata per accogliere tutti i contenuti e semplificare la leggibilità anche da mobile, vi è anche il modulo per iscriversi alla newsletter e restare informati sulle principali novità di prodotto.

