Sogei fa sapere che le difficoltà e il disagio creati ai cittadini sulla piattaforma www.buonomobilita.it non sono attribuibili alla società, come scritto ieri da Key4biz. Sogei ha "preso la palla" solo dopo l'accesso degli utenti con SPID.

“L’infrastruttura dedicata al servizio non ha registrato anomalie”. Così oggi Sogei fa sapere che le difficoltà e il disagio creati ai cittadini sulla piattaforma www.buonomobilita.it non sono attribuibili alla società, che come scritto ieri da Key4biz ha “preso la palla” solo dopo l’accesso degli uteti con SPID.

Sogei conferma anche l’attacco hacker, come da noi riportato, e lo fa in questi termini: “Il provider di rete (Fastweb n.d.r.), alcuni minuti prima della apertura del sito dedicato, ha rilevato un traffico anomalo e ha messo fuori connessione l’azienda (Sogei n.d.r.) con la conseguenza che tutti i servizi erogati sono risultati irraggiungibili”.

In seguito, continua la nota di Sogei, il sito è stato reso disponibile ed è partita la procedura prevista di accoglienza dei cittadini nella sala d’attesa virtuale gestita in cloud.

La nota di Fastweb

In riferimento al malfunzionamento del sito di SOGEI per il bonus bici, Fastweb precisa di non aver bloccato la connessione. Avendo rilevato traffico anomalo Fastweb ha effettuato – in coordinamento con Sogei – un intervento allo scopo di impedire gli attacchi in arrivo mantenendo contemporaneamente in funzione il sito di Sogei. Suddetti interventi sono andati a buon fine e l’interruzione della funzionalità del sito è da attribuire ad altre cause.

Le caratteristiche del data center di Sogei



Il data center di Sogei, sottolinea ancora la in-house del ministero dell’Economia e delle Finanze, in tutte le sue componenti è dimensionato per sostenere piattaforme e servizi nazionali critici e strategici i cui carichi di lavoro, anche in termini prestazionali, sono di gran lunga superiori a quanto richiesto per supportare il servizio in questione.

I problemi dovuti con alcuni provider SPID

L’accesso alla piattaforma, aggiunge Sogei, è proseguito nel corso della giornata secondo le regole comunicate dal Ministero dell’Ambiente, garantendo trasparenza e diritto di accesso e mantenendo la priorità acquisita dagli utenti.

I sensibili e prolungati rallentamenti, conclude Sogei, dovuti ai problemi di autenticazione SPID riscontrati da alcuni provider sono stati affrontati e da loro risolti con la piena collaborazione e disponibilità di Sogei.