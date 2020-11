Non hanno retto al carico di 25 clic al secondo tre provider SPID, Poste italiane, Infocert e Sielte, e poi ci sono stati due attacchi haker, di tipo DDoS (Distributed Denial of Service): il primo alle 9, all’inizio dell’erogazione e il secondo alle 9:30. Queste le due delle principali cause, ieri, degli enormi disagi ai cittadini per l’erogazione del buono mobilità, ci racconta una fonte vicina alla piattaforma.

I due attacchi hacker

“Praticamente, i due attacchi hacker hanno inondato di finte richieste la homepage del sito ‘www.buonomobilita.it‘ facendo cadere i server, ecco perché all’inizio il sito non era raggiungibile. Poi il provider Fasweb ha individuato gli Ip sorgenti dell’attacco e li ha bloccati”, ci viene raccontato.

Il terzo grave errore, questa volta non di natura informatica, è la scelta della coda: di mettere in attesa gli utenti prima di poter compilare la domanda. Ieri si è giunti fino a 5 ore di attesa per un totale di oltre 400mila persone in “fila”.

Gli errori politici del ministero dell’Ambiente e del ministro Sergio Costa

La colpa di questo errore politico è da attribuire al ministero dell’Ambiente e al ministro Sergio Costa che hanno scelto la modalità della sala d’attesa, della coda e del clic day. “Il sistema della sala d’attesa e della coda è stato scelto dal ministero”, ci spiega ancora la fonte, aggiungendo “il lavoro e la gestione di Sogei inizia da quando si accede con lo SPID”.

Siamo riusciti a generare il buono con facilità questa mattina con lo SPID di Poste italiane

Mentre scriviamo questa mattina, siamo riusciti ad accedere al sito www.buonomobilita.it alle ore 7 senza problemi, abbiamo atteso una decina di minuti in coda, abbiamo fatto l’accesso con lo SPID di Poste italiane e siamo riusciti a generare un buono.

Intorno alle ore 11 il fondo di 215 milioni è terminato.

Si legge ora sul sito: “

“Il Ministero dell’Ambiente è impegnato nel reperire ulteriori risorse da appostare per l’annualità 2020 del Programma sperimentale buono mobilità.

Pertanto, quanti abbiano effettuato acquisti di beni e servizi incentivati dal Programma tra il 4 maggio 2020 e il 2 novembre 2020 e non abbiano ottenuto il rimborso per mancanza di risorse, sono invitati a conservare i relativi documenti contabili“.

Staremo a vedere. Quello che è certo sono gli errori informatici in questa vicenda e quelli politici del Governo, che ha puntato tutto sullo SPID senza accertarsi prima della resilienza dei server di chi eroga l’identità digitale. E poi perché non consentire anche l’accesso con la Carta d’identità elettronica? La CIE è nelle tasche di 17,6 milioni di cittadini italiani.

Per l’erogazione dei prossimi bonus non è possibile più snobbare la CIE.

E poi basta clic day. Meglio una lotteria. Meglio affidarsi alla sorte che sperare in una pubblica amministrazione digitale efficiente, facile e semplice.