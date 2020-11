Il sito web è stato irraggiungibile per molti utenti e per altri a rilento. Fino a 400mila persone in coda, in attesa anche 5 ore prima di compilare la domanda. Ma il rimborso avverrà nei limiti del fondo di 215 milioni di euro : quindi non per tutti i richiedenti.

Andando su https://www.buonomobilita.it (attenzione a non scrivere buonomobilità.it perché rimanda a un sito truffa) sarebbe possibile richiedere il bonus bici o meglio il buono mobilità. Al momento il sito web è irraggiungibile per molti utenti e per altri va a rilento. È stata raggiunta la soglia di oltre 400mila utenti in coda, in attesa anche 5 ore prima di poter compilare la domanda.

Scriviamo “sarebbe”anche perché il contributo non è garantito a tutti i cittadini in possesso dei criteri per riceverlo ed intenzionati a compilare la domanda online. Improvvisamente, una volta sul sito www.buonomobilita.it si scopre che la domanda può essere presentata proprio come avviene allo sportello di un ufficio della pubblica amministrazione, tra sala d’attesa e coda.

Infatti, si legge sul sito:

“Alle ore 9:00, orario di avvio dell’iniziativa, si accede alla sala di attesa virtuale. Alle 9:30 a tutti gli utenti in sala di attesa verrà assegnato un posto in coda. Dalle ore 9:30 in poi tutti gli utenti che accedono all’applicazione web otterranno un posto in coda.

Si ricorda che il contributo potrà essere erogato fino ad esaurimento dei fondi disponibili; pertanto, l’ingresso alla sala d’attesa virtuale e il posto in coda non garantiscono il rimborso o la generazione del buono mobilità”.

Un fondo di 215 milioni

Sono stati stanziati 215 milioni per il buono mobilità, chi avrà la fortuna di ricevere il bonus, godrà di un rimborso fino 500 euro e per il 60% del costo di: monopattini, hoverboard e segway. È possibile fare la richiesta solo con lo SPID con livello di sicurezza 2.

Dunque, il rimborso avverrà nei limiti delle risorse disponibili: chi prima arriva meglio alloggia. Alle ore 16:00 sono stati erogati 28 milioni di fondi.

Aggiornamento

Siamo riusciti a compiere il primo passo, ora c’è la sala d’attesa e poi 20 minuti di tempo per accedere al sito.

Alle ore 9:49 risultano oltre 240mila utenti in coda in attesa di poter compilare la domanda.

Secondo aggiornamento

Una lettrice su Twitter ci scrive che ha avuto davanti quasi 400mila persone, le risponde un utente scrivendo “oltre 400mila”. A noi lei ha mandato questa immagine, scrivendo “per fortuna comincia a scorrere!”, ma ne ha davanti più di 378mila utenti.