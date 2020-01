Così Roberto Gualtieri, ministro dell’Economia, in occasione della visita in Sogei per la presentazione della nuova brand identity della in-house del Mef. L’Ad Andrea Quacivi: “Colmare i gap e investire nel capitale culturale, con una grande visione di insieme”.

“Il futuro deve diventare presente e Sogei è centrale nella digitalizzazione del Paese”. Con queste parole Roberto Gualtieri, ministro dell’Economia e delle Finanze, ha salutato la nuova brand identity della in-house del Mef. Oggi, infatti, Sogei ha presentato il nuovo logo.

L’evento è stato anche l’occasione per illustrare al ministro Gualtieri le nuove sfide che Sogei è pronta a portare avanti: “Colmare i gap digitali con le PA ed investire nel capitale culturale, con una grande visione di insieme”, ha detto l’ad Andrea Quacivi, aggiungendo: “dobbiamo far sì che i nostri progetti siano trainanti” per digitalizzare l’Italia. Un traguardo raggiungibile solo con una Pa veramente digitale. Lo sa bene Sogei che continua ad “investire”, come ha ricordato il suo presidente Bagio Mazzotta, sia in risorse umane sia nelle tecnologie all’avanguardia.

Sogei, il video di presentazione del nuovo logo