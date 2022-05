Sogei chiude un anno in crescita, sia dal punto di vista dei risultati economico-finanziari e patrimoniali che dell’impegno profuso per il supporto al Paese, con un valore della produzione pari a 722,5 milioni di euro (in aumento del 15% rispetto all’anno precedente) e un utile netto di oltre 59 milioni di euro.

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il 9 maggio il Report Integrato 2021 che consolida il percorso evolutivo della Società finalizzato a supportare al meglio gli sviluppi dell’attività garantendo la trasformazione digitale del Paese, un passaggio importante nella direzione di semplificare il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

Nel corso del 2021 la Società ha registrato investimenti pari a 52,2 milioni di euro (in aumento di 5 milioni di euro rispetto l’anno precedente) ed ha assunto 306 nuove risorse, portando l’organico a 2443 persone, di cui il 37% sono donne.

“I risultati del 2021 sono molto più che dati economico finanziari – dichiara il Presidente Lino Castaldi – sono la conferma dell’impegno costantemente profuso dalle Persone Sogei al servizio della PA italiana che ringrazio a nome di tutto il CdA. Lavoriamo ogni giorno con responsabilità per un Paese che chiede modernizzazione in risposta allo stato generale di difficoltà dal quale ci stiamo tutti risollevando. I traguardi raggiunti segnano una nuova Era Sogei che ha dimostrato di avere tutte le competenze necessarie a fronteggiare contemporaneamente ordinario e imprevisto per accompagnare il Paese al ritorno alla nuova normalità”.

“È stato un anno molto significativo, gli obiettivi raggiunti ci confermano di avere presentato un Piano Industriale vincente e sfidante – ha aggiunto l’Amministratore Delegato Andrea Quacivi – e di avere le competenze necessarie a sostenere il suo posizionamento strategico per il nuovo percorso di digitalizzazione del Paese. Le sfide vissute ci dimostrano che per vincere bisogna essere preparati, reattivi e anche coraggiosi. Il 2021 ha rappresentato la piena svolta per l’Azienda che si presenta con una nuova centralità, tenendo la massima cura per relazioni sempre etiche e trasparenti con Clienti e stakeholder”.

Nell’attuale scenario macroeconomico, in continua evoluzione, il ruolo che Sogei ricopre è centrale rispetto alla domanda di tecnologie, servizi e soluzioni che offrono vantaggi e opportunità concrete alla collettività. L’impiego delle infrastrutture digitali risponde prontamente a nuovi stili di vita, di lavoro e di apprendimento accelerati dalla pandemia, confermandone l’importanza per uno sviluppo inclusivo, sostenibile.

La tutela dell’ambiente si conferma centrale nell’operato di Sogei che, attenta ad espletare le proprie attività in conformità con gli accordi e gli standard internazionali, acquista energia solo da fonti 100% rinnovabili.

la Società, al fianco dei propri Clienti, ha continuato a supportare l’azione di Governo diretta a contrastare il perdurare della situazione pandemica. La gestione informatica dei provvedimenti straordinari, finalizzati all’attuazione delle politiche a sostegno all’economia, è risultata centrale, i progetti quali la gestione della Piattaforma Nazionale per il Digital Green Certificate (Green Pass), le iniziative e gli strumenti finalizzati al monitoraggio dello stato di attuazione del PNRR a supporto dei Clienti attuatori titolari dei progetti stessi, sono servizi e soluzioni che hanno consentito ai cittadini di beneficiare delle misure straordinarie messe in campo dall’Esecutivo.

Accanto alle Amministrazioni clienti consolidate, Sogei ha avviato nel 2021 nuove collaborazioni con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, il Ministero dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, le Capitanerie di Porto, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, il Ministero della Transizione Ecologica.

La Strategia Cloud Italia ha posto le basi per una delle sfide più importanti di Sogei, chiamata da CDP insieme a Leonardo e TIM a presentare la proposta di costituzione del Polo Strategico Nazionale (PSN), un’infrastruttura informatica per la gestione dei dati della Pubblica Amministrazione in Cloud a livello nazionale.

Evoluzione e ricerca hanno condotto Sogei, su invito dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, a presentare al Ministero dell’Università e della Ricerca la propria candidatura a partecipare al Centro Nazionale di Ricerca su Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni, in qualità di soggetto fondatore del Centro Nazionale di Ricerca “HPC, Big data e Quantum Computing”.