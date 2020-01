L’email marketing si è evoluto, spiega MailUp nel volume, così come si è evoluto l’approccio alla mailing list, “non più vista come un organismo indifferenziato, ma come un sistema aperto, composito, diversificato al suo interno, in costante divenire, che deve evolvere nel tempo tendendo all’espansione”.

Suddividere, spezzettare, frazionare il mercato e la platea di riferimento, è un nuovo modo di pensare e sviluppare l’email marketing. La segmentazione è, sostanzialmente, vista come il naturale risultato delle differenze tra le persone.

Per accompagnare le aziende in questo nuovo percorso, MailUp ha pubblicato un nuovo ebook completamente gratuito dal titolo “La segmentazione delle email”, per imparare a conoscere al meglio gli strumenti e le azioni con cui suddividere il database delle imprese in cluster di destinatari.

Il futuro del’email marketing

“Un database infatti un organismo stratificato, con comportamenti, profili e interessi differenti, ma associabili in cluster omogenei”, ha spiegato in una nota Stefano Branduardi​, Marketing Director di MailUp. “Con quest’ebook – ha precisato il direttore – vogliamo fornire un supporto concreto, per accompagnare le aziende a un cambio di mindset, che le porti a concepire la propria audience come insieme di segmenti”.

“Un’evoluzione che impatta sull’intero assetto di una strategia di Email Marketing, incidendo sulla raccolta dei contatti, la creazione del messaggio e – ovviamente –l’invio”, ha affermato Branduardi di MailUp.

Oggi, è specificato nel volume, una mailing list “è un corpo variegato e stratificato in gruppi e segmenti, creati dalle aziende per diversificare gli invii e, di conseguenza, inoltrare campagne in linea con caratteristiche, interessi ed esigenze di ciascun destinatario”.

I contenuti

Il volume offre un percorso teorico e pratico efficace per muoversi tra i punti di una strategia di segmentazione, tra cui: il tema preliminare dell’organizzazione dei dati (mappatura, strategia, raccolta, integrazione); le tipologie di segmentazione (demografica, geografica, psicografica, comportamentale, incrociata); le funzioni e gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma MailUp (liste, gruppi, filtri); le modalità di segmentazione (manuale, automatica, in base al clic), con un’appendice dedicata ai tool di personalizzazione dei contenuti.

L’ebook “La segmentazione delle email” è come detto gratuito e per scaricarlo è sufficiente compilare il form predisposto online da MailUp.