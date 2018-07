Saldi estivi, il vademecum Mailup per sfruttare il potenziale combinato di email ed sms

Lo scorso fine settimana sono partiti i saldi estivi 2018 e MailUp ha lanciato in rete un vademecum in 9 punti per rendere più semplice il raggiungimento degli obiettivi dell’azienda, attraendo nuovi clienti, cercando allo stesso tempo di aumentare il tasso di conversione e favorire gli acquisti online.

Si cerca, in poche parole, di incrementare volumi e fatturato utilizzando in maniera efficace strumenti di email marketing e mirando a creare sinergie nuove.

Ad esempio, MailUp ha evidenziato, in un articolo a firma di Maria Giulia Ganassini, che “gli sms sono gli alleati migliori delle comunicazioni dei saldi estivi”.

Secondo dati Dynmark, gli sms raggiungono il 97% della popolazione adulta con cellulare, mentre il loro tasso di recapito raggiunge il 98% e nel 90% dei casi vengono aperti entro 3 minuti dalla ricezione.

“Il potenziale dei messaggi di testo si dispiega al meglio proprio in circostanze in cui urgenza e capacità di penetrazione sono della massima importanza”, ma è bene ricordare sempre che “il prerequisito a un utilizzo efficace del canale sms risiede nell’integrazione tra la piattaforma d’invio e l’ecommerce, il CRM o il CMS. In questo modo è possibile far parlare tra loro i dati relativi ad anagrafiche, storico d’acquisto e interessi, massimizzando la precisione e l’efficacia delle strategie di comunicazione”.

Il piano di azione in 9 punti è ben illustrato in un ebook gratuito di MailUp: “9 idee per i saldi Aumenta le conversioni in negozio e online grazie agli SMS”.

Di seguito una sistesi del vademecum per sfruttare al meglio le sinergie tra sms e email:

1- Segmenta bene le offerte

Inviare le stesse promozioni a tutti non è efficace. Utilizzando i filtri presenti in piattaforma puoi creare una strategia più articolata, con ritorno sull’investimento sicuramente maggiore.

2- Sfrutta il potenziale combinato di email e SMS

Gli strumenti di automazione, oggi, ti consentono di creare workflow cross-canale che modulano automaticamente la tipologia di comunicazione in base alle condizioni di innesco.

3- Privilegia gli utenti mobile

Creare un senso di esclusività è sempre un ottimo incentivo all’acquisto. Come? Con offerte speciali riservate agli utenti mobile, ad esempio.

4- Be social

D’estate, la voglia di condividere vacanze e ricordi sui social media cresce. Cavalcala organizzando un contest, una challenge o un gioco a tema saldi estivi.

5- Fai leva sull’urgenza

La FOMO (fear of missing out, paura di perdersi qualcosa) è una leva psicologica potente. Usarla per spingere all’acquisto è semplice ed efficace.

6- Aumenta il passaggio in negozio

Geolocalizza gli SMS per portare più clienti in store, offrendo promozioni esclusive. Puoi anche personalizzare il nome dello store nel messaggio, usando un campo dinamico.

7-Dai spazio alle offerte nelle landing page

Aggira il limite dei 160 caratteri degli SMS creando pagine di atterraggio in cui mostrare l’offerta di prodotto in tutto il suo potenziale. È facile, con l’editor drag & drop di MailUp!

9- Usa gli SMS transazionali in ottica promozionale

“Grazie, il tuo ordine è andato a buon fine!”: perché non completare questo utile SMS con un pezzo in più? Ad esempio: “Ecco un codice sconto per il prossimo acquisto”.

10- Integra gli SMS con le altre potenzialità del Mobile Marketing

Dai QR code alle strategie di prossimità, dall’importanza del customer care agli errori da non commettere: c’è un universo legato al marketing su mobile, da scoprire anche con le 5 puntate della Video Academy dedicata.