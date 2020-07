Luca Azzali

General Manager

MailUp

A metà degli anni 90, inizia la propria attività professionale in area IT, come consulente. Nel 1999 fonda la società Network, specializzata in forniture hardware, software e servizi per le aziende.

Alla fine del 2002, da uno spin-off di questa società, fonda con Nazzareno Gorni e altri soci NWEB srl, seguendo inizialmente la parte commerciale legata allo sviluppo di progetti web.

Appassionato di tecnologia, economia comportamentale, ciclismo e running, si è inizialmente occupato di business development.

Grazie all’esperienza e al know-how acquisiti, è diventato Direttore Commerciale di MailUp e poi Chief Operating Officer. A partire dalla nascita di MailUp Group, di cui è cofondatore, è General Manager della business unit MailUp.