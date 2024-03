Nvidia ha superato ancora una volta la capitalizzazione di mercato di 2mila miliardi di dollari e ha chiuso a 2,06 miliardi di dollari venerdì, per la prima volta oltre questa soglia e superando così Aramco, la la compagnia nazionale di idrocarburi dell’Arabia Saudita per diventare così la terza azienda che vale più al mondo.

Il produttore di chip è diventato il primo nel suo settore a raggiungere una valutazione di 2mila miliardi di dollari a febbraio, grazie a utili che hanno superato le aspettative degli analisti e a un settore dell’intelligenza artificiale in forte espansione. Nvidia aveva precedentemente superato Amazon e la società madre di Google, Alphabet, diventando la terza azienda di maggior valore negli Stati Uniti per capitalizzazione di mercato.

Aramco in flessione

Nel frattempo, secondo Bloomberg, Aramco ha visto le sue azioni crollare del 5% quest’anno a causa della minore produzione di petrolio derivante dai tagli dell’OPEC+ e di una possibile offerta successiva da parte del governo questo mese.

Il produttore di chip ha visto crollare le sue azioni prima di pubblicare gli utili per il quarto trimestre, poiché gli investitori hanno risposto alle voci secondo cui i suoi utili sarebbero stati inferiori. Ma i prezzi delle azioni sono rimbalzati alla grande dopo che Nvidia ha registrato un fatturato di 22 miliardi di dollari, un enorme aumento del 270% rispetto all’anno precedente.

“Il calcolo accelerato e l’intelligenza artificiale generativa hanno raggiunto il punto di svolta”, ha detto in una nota il fondatore e CEO di Nvidia Jensen Huang. “La domanda è in aumento in tutto il mondo tra aziende, industrie e nazioni”.

Microsoft e Meta diventano autonomi

Secondo quanto riferito, gli analisti erano preoccupati per le entrate di Nvidia a causa di alcuni dei suoi maggiori clienti, tra cui Microsoft e Meta, che sviluppavano i propri chip AI. Nvidia considera entrambe le società come i maggiori clienti del suo chip H100 da 30mila dollari che alimenta i modelli di intelligenza artificiale delle società. L’anno scorso Microsoft e Meta hanno speso 9 miliardi di dollari per i chip. Altri grandi investitori includono Alphabet, Amazon e Oracle.

Ma la performance di Nvidia preoccupa ancora gli scettici su quanto a lungo riuscirà a mantenere il suo dominio e su cosa potrebbe significare per la bolla tecnologica.

“Un altro trimestre di successo di Nvidia solleva la questione di quanto durerà la sua performance in ascesa”, ha scritto Jacob Bourne, analista senior di Insider Intelligence, in una nota dopo gli utili. “La forza di mercato di Nvidia a breve termine è duratura, anche se non invincibile”.