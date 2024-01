Microsoft supera Apple, diventando l’azienda di maggior valore al mondo con un valore di mercato di 2,87 trilioni di dollari.

• L’aumento è alimentato dal settore in forte espansione dell’intelligenza artificiale, in particolare dal coinvolgimento dell’azienda con ChatGPT di OpenAI.

• Apple, in mancanza di significative iniziative di intelligenza artificiale, vede un declino della sua posizione di mercato a causa del rallentamento delle vendite di iPhone e delle sfide nel mercato cinese.

Microsoft si è presa decisamente il titolo di azienda pubblica di maggior valore al mondo. La valutazione di mercato di Microsoft è salita a ben 2,87 trilioni di dollari, superando Apple le cui azioni sono leggermente diminuite. Questo risultato non è solo una semplice fluttuazione dei prezzi delle azioni; è una testimonianza dei cambiamenti epocali che si stanno verificando nel mondo della tecnologia, in particolare dell’impennata dell’intelligenza artificiale (AI), dove Microsoft è emersa come una forza trainante.

Leggi anche: Perché Apple sta vivendo la sua peggior crisi dai tempi dell’iPod?

Intelligenza artificiale: la nuova frontiera di Microsoft

Il cuore dell’ascesa di Microsoft risiede nel fiorente campo dell’intelligenza artificiale generativa. L’azienda ha cavalcato l’onda dell’entusiasmo per questa tecnologia, notevolmente rafforzata dalla popolarità diffusa del ChatGPT di OpenAI sin dal suo debutto alla fine del 2022. Microsoft, essendo il più importante sostenitore di OpenAI e fornitore di cloud hosting, ha visto le sue fortune strettamente legate all’intelligenza artificiale.

Questo allineamento strategico ha anche visto Microsoft innovare con i chatbot AI nelle sue varie offerte, segnando un cambiamento significativo nel suo modello di business e nella suite di prodotti.

Al contrario, Apple sembra aver perso l’autobus, almeno per il momento, dell’intelligenza artificiale. Questa divergenza di focus è evidente nei recenti movimenti di mercato, con le azioni di Apple che hanno subito un duro colpo a causa delle preoccupazioni per il rallentamento delle vendite di iPhone, soprattutto in mercati chiave come la Cina.

Sabbie mobili: la saga continua dei giganti della tecnologia

La rivalità tra Apple e Microsoft è leggendaria e risale agli anni ’80. È una saga piena di battaglie legali, gare di innovazione e cambiamenti nella leadership di mercato. Apple, per molto tempo, ha avuto il sopravvento, soprattutto con il fenomenale successo dell’iPhone. Tuttavia, la rinascita di Microsoft, in particolare durante la pandemia di COVID-19, ha sottolineato l’agilità dell’azienda e la sua abilità nel trarre vantaggio dalle tendenze tecnologiche emergenti come il cloud computing e ora l’intelligenza artificiale.

L’attuale successo di Microsoft non riguarda solo il sorpasso di Apple; è anche un riflesso dell’orientamento del settore più ampio verso l’intelligenza artificiale. Questo cambiamento è così significativo che anche aziende specializzate come Nvidia, note per i loro chip AI, stanno vedendo un aumento sostanziale del loro valore di mercato, segnalando una tendenza del settore più ampia che favorisce coloro che sono abili nello sfruttare le tecnologie AI.

C’è da dire che Apple non è affatto fuori partita. Stanno puntando sul prossimo visore Vision Pro per innescare una nuova era nel “calcolo spaziale”. Tuttavia, il fermento attorno all’intelligenza artificiale, in particolare il successo di ChatGPT, ha fatto pendere significativamente la bilancia a favore di Microsoft. Non si tratta solo dei prodotti; riguarda le tecnologie sottostanti che stanno rimodellando il panorama tecnologico.

L’ascesa di Microsoft al vertice è molto più di una semplice vittoria numerica; è un indicatore della natura dinamica e in continua evoluzione del settore tecnologico. L’attenzione all’intelligenza artificiale, al cloud computing e alle mutevoli richieste dei consumatori stanno rimodellando il settore in modo profondo.