Perché Apple sta vivendo la sua peggior crisi dai tempi dell’iPod?

I tempi del boom degli smartphone sono ormai alle spalle e anche Apple deve fare i conti con un calo di vendite che non nasce certo oggi, ma che sta raggiungendo dimensioni preoccupanti. E’ vero che già nel 2018 la società di Cupertino passò un periodo complicato, con le vendite di iPhone in flessione soprattutto in Cina. Una flessione che all’epoca fu attribuita alla crescita vertiginosa di Huawei, che non riuscì tuttavia ad abbattere il primato di Apple in Cina nel segmento di fascia alta.

Poi, si legge in un’analisi del Daily Telegraph, sono arrivate le sanzioni americane che hanno completato l’opera di contenimento nei confronti dei vendor cinesi.

Ma i problemi in Cina per Apple tornano a galla. E non è questo l’unico problema da affrontare.

Calo di vendite reiterato

A novembre la compagnia ha registrato il quarto trimestre consecutivo in flessione di ricavi, lo scivolone più lungo degli ultimi venti anni. Alcuni analisti prevedono che anche la prossima trimestrale sarà in calo e ciò significherebbe la striscia più lunga in negativo dal 1998 ad oggi.

Apple resta al top

Nessuno mette in dubbio che la situazione sia ben diversa da allora. Apple è pur sempre la prima società che ha superato la valutazione di 3 trilioni di dollari l’anno scorso, mentre le azioni hanno raggiunto il record di sempre il mese scorso.

Apple detiene più dei due terzi del mercato smartphone di fascia alta e ha registrato utili per 97 miliardi di dollari nell’ultimo esercizio fiscale: all’incirca 11 milioni all’ora.

Investitori nervosi

Ma gli investitori sono sempre più nervosi. Dal suo picco di dicembre, il prezzo delle azioni Apple è sceso dell’8,5%, un calo del valore di 260 miliardi di dollari in termini di valore di mercato.

L’azienda si trova ora ad affrontare una serie di sfide che, insieme, rappresentano forse le più complesse nel mandato di Cook.

Lunedì, gli analisti di Jefferies hanno affermato che le vendite di iPhone in Cina probabilmente diminuiranno a due cifre quest’anno. Fonti della catena di approvvigionamento suggeriscono che le spedizioni stanno attualmente diminuendo a un ritmo del 30%, hanno detto gli analisti della banca di investimento.

Ciò fa seguito ai cupi downgrade sia di Barclays che di Piper Sandler la scorsa settimana.

Huawei in ripresa

La colpa è in parte del quadro economico in Cina, ma Apple è ancora una volta sfidata da una Huawei in ripresa, che ha superato le sanzioni statunitensi con un processore per smartphone sviluppato internamente. Le elevate specifiche del suo nuovo telefono Mate 60 hanno portato a un’enorme domanda nel mercato interno.

Huawei sta lentamente intaccando le vendite di Apple ai vertici del mercato in Cina mentre ricostruisce il suo business degli smartphone, secondo gli analisti di Counterpoint Research.

La quota di mercato dell’azienda cinese per i telefoni con prezzo superiore a 600 dollari è aumentata dal 3% al 5% lo scorso anno, mentre quella di Apple è scesa dal 75% al 71% – un cambiamento significativo in quello che è un mercato in gran parte calcificato.

Ciclo di vita degli smartphone sempre più lungo

Secondo la società di analisi CCS Insight, gli smartphone si stanno “avvicinando al territorio delle lavatrici”, il che significa che generalmente vengono sostituiti solo quando sono rotti.

“Parte del problema di Apple è che le vendite stanno rallentando perché le persone tengono i propri dispositivi più a lungo”.

Questa è una preoccupazione perché l’iPhone rappresenta ancora la maggior parte delle entrate di Apple. Ma non sono le vendite di smartphone in Cina l’unico grattacapo di Cook.

Problemi anche con l’Apple Watch

Nel periodo che precede il Natale, l’azienda è stata costretta a sospendere la maggior parte delle vendite del suo Apple Watch negli Stati Uniti dopo la vittoria legale di un’azienda di dispositivi medici che l’ha accusata di violazione di brevetti.

Apple ha congelato l’ordine mentre fa appello alla sentenza, ma la proroga potrebbe durare solo fino a venerdì, quando le autorità doganali statunitensi dovranno decidere se un aggiornamento proposto affronta il reclamo.

L’Apple Watch, che rimane il dispositivo più significativo lanciato negli oltre 12 anni di presidenza di Cook, è diventato una significativa fonte di entrate, pur con le debite proporzioni rispetto all’iPhone.

Caso antitrust in arrivo?

Ci sono poi altri potenziali problemi legali. La settimana scorsa, il New York Times ha riferito che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti era sul punto di avviare un importante caso anti-monopolio contro Apple, che probabilmente prenderà di mira le tattiche utilizzate dall’azienda per salvaguardare la posizione di mercato dell’iPhone.

E’ probabile che l’azienda contesti ogni caso, ma il confronto sarà come minimo doloroso e probabilmente richiederà molto tempo.

In Europa si avvertirà un giro di vite normativo più immediato. Entro la fine dell’anno, le nuove leggi sulla concorrenza consentiranno agli utenti iPhone di bypassare l’app store altamente redditizio di Apple durante l’installazione delle app.

Apple sta cercando di concentrarsi invece su un nuovo prodotto che spera possa rivitalizzare la sua attività.

Il lancio del Vision Pro invertirà il trend?

Si tratta del suo visore per la realtà aumentata, il Vision Pro, simile a una maschera da sci, che sarà in vendita il 2 febbraio. Cook lo ha definito un “nuovo tipo di computer”.

Tuttavia, il lancio rappresenterà un test significativo per il potere di vendita di Apple e le sue credenziali di innovazione. A 3.499 dollari, sia la produzione che le vendite dei dispositivi saranno probabilmente limitate.

Apple guarda al metaverso

Nel frattempo, mentre Apple lancia la sua tecnologia nel metaverso, il mondo sta spostando la sua attenzione su un’innovazione che negli ultimi mesi ha monopolizzato il mercato: l’intelligenza artificiale. Su questo argomento Apple ha avuto meno da dire. L’azienda raramente si è mostrata entusiasta dell’intelligenza artificiale, preferendo parlare di come l’apprendimento automatico stia migliorando la tecnologia esistente come la correzione automatica o la fotocamera dell’iPhone.

Ciò ha portato alla percezione che l’azienda stia perdendo terreno, un’idea non aiutata dalle frustrazioni degli utenti con l’assistente AI dell’iPhone Siri.

Secondo quanto riferito, Apple prevede di rivedere Siri con un nuovo sistema più vicino a ChatGPT entro la fine dell’anno, ed è in trattative con gli editori di notizie sulla licenza dei loro contenuti per il lancio. Tuttavia, deve affrontare il dubbio se le sue credenziali a favore della privacy lo dissuaderanno dal raccogliere le grandi quantità di dati tipicamente utilizzati per addestrare i sistemi di intelligenza artificiale.

Apple ha avuto lunghi crolli delle vendite in passato, ma è sempre stata salvata da nuovi prodotti rivoluzionari: l’iMac del 1998 e l’iPod del 2001.

Ora sarà la volta del Vision Pro?