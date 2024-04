Fujitsu e Oracle stanno collaborando per fornire funzionalità cloud e AI sovrani in Giappone alle aziende e al settore pubblico.

Fujitsu e Oracle stanno collaborando per fornire funzionalità cloud e AI sovrani in Giappone alle aziende e al settore pubblico. Un investimento complessivo di 8 miliardi di dollari in 10 anni. Fujitsu implementerà Oracle Alloy, una piattaforma di infrastruttura cloud che fornisce più di 100 servizi Oracle Cloud Infrastructure (OCI), inclusa l’intelligenza artificiale generativa, come parte del suo portafoglio Fujitsu Uvance Hybrid IT, con infrastrutture on-premise e basate su cloud.

Ciò consentirà alle aziende e al settore pubblico nipponico di utilizzare l’infrastruttura cloud sovrana e l’intelligenza artificiale sovrana direttamente dal data center gestito da Fujitsu in Giappone. Fujitsu sostiene che sarà in grado di gestire Oracle Alloy in modo indipendente nei suoi data center in Giappone con un controllo aggiuntivo sulle sue operazioni. Sulla base delle conoscenze accumulate attraverso casi d’uso nel mercato giapponese, Fujitsu prenderà attivamente in considerazione l’espansione di Oracle Alloy in altri mercati. Fujitsu ha affermato che il servizio consente alle aziende di centralizzare le operazioni e le policy di sicurezza in ambienti on-premise e hyperscaler.

Oracle prevede di aumentare il supporto clienti locale delle sue regioni cloud pubbliche a Tokyo e Osaka e dei suoi team operativi locali per Oracle Alloy e OCI Dedicated Region. Ciò consentirà ai governi e alle aziende di tutto il Giappone di continuare a spostare i propri carichi di lavoro mission-critical su Oracle Cloud e ad adottare soluzioni di intelligenza artificiale sovrane. I servizi cloud e AI sovrani di Oracle possono essere forniti in modo sicuro all’interno dei confini di un paese o nelle sedi di un’organizzazione con una serie di controlli operativi. Oracle è l’unico hyperscaler in grado di fornire intelligenza artificiale e una suite completa di oltre 100 servizi cloud a livello locale, ovunque.