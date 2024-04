L’Autorità britannica per la concorrenza e i mercati (CMA) ha espresso “crescenti preoccupazioni” relative al ruolo di un piccolo numero di grandi attori tecnologici nei mercati dei modelli di base dell’intelligenza artificiale (FM).

In una versione aggiornata del suo rapporto sui modelli di base dell’intelligenza artificiale, l’Osservatorio ha espresso preoccupazione per il fatto che “alcune aziende potrebbero avere sia la capacità che l’incentivo a modellare questi mercati nel proprio interesse – sia per proteggere il potere di mercato esistente sia per estenderlo in nuove aree. Ciò potrebbe avere un profondo impatto sulla concorrenza leale, aperta ed efficace nei mercati legati al FM, danneggiando in ultima analisi le imprese e i consumatori, ad esempio attraverso una scelta ridotta, una qualità inferiore e prezzi più elevati, nonché arrestando il flusso di innovazioni potenzialmente senza precedenti e di vantaggi economici più ampi derivanti dall’AI”.

Inoltre, l’autorità britannica aveva identificato quella che definisce una “rete interconnessa” di oltre 90 partnership e investimenti strategici che coinvolgono le stesse aziende: Google, Apple, Microsoft, Meta, Amazon e Nvidia (che è il principale fornitore di chip acceleratori di intelligenza artificiale). “La CMA riconosce l’enorme ricchezza di risorse, competenze e capacità di innovazione che queste grandi aziende possono mettere in campo, e il ruolo che probabilmente avranno nei mercati FM, nonché il fatto che partnership e accordi di questo tipo possono svolgere un ruolo pro-competitivo nell’ecosistema tecnologico”, ha osservato l’organismo.

CMA ha delineato tre principali rischi per la concorrenza:

le aziende che controllano input critici per lo sviluppo di FM possono limitare l’accesso per proteggersi dalla concorrenza;

i potenti operatori storici potrebbero sfruttare le loro posizioni nei mercati rivolti ai consumatori o alle imprese per distorcere la scelta dei servizi FM e limitare la concorrenza nella loro implementazione;

e le partnership che coinvolgono attori chiave potrebbero esacerbare le attuali posizioni di potere di mercato lungo la catena del valore.

Per affrontare questi problemi, la CMA ha suggerito indagini di mercato e revisioni delle fusioni, nonché un ulteriore controllo sugli sviluppi dei modelli di fondazione. “Quando abbiamo iniziato questo lavoro eravamo curiosi. Ora, con una comprensione più profonda e avendo osservato gli sviluppi molto da vicino, abbiamo preoccupazioni reali”, ha detto Sarah Cardell, CEO della CMA.