Dopo aver concluso il deal con Run:ai, Nvidia pronta all’acquisto di un’altra startup israeliana specializzata in software per l’intelligenza artificiale.

Dopo Run:ai è la volta della startup Deci AI

L’onda dell’intelligenza artificiale (AI) porta sulla cresta sempre più startup. A guidare questo processo di crescita è il mercato delle acquisizioni e delle fusioni, con i movimenti delle Big Tech, tra cui Nvidia.

Secondo The Information, proprio il colosso americano della chip industry potrebbe chiudere l’acquisizione della startup israeliana Deci. Il valore della transazione non è stato reso noto, ma secondo indiscrezioni stampa si potrebbe aggirare su una cifra inferiore rispetto a quella sborsata per Run:ai, che è stata di quasi 700 milioni di dollari.

Run:ai fornisce software di gestione e orchestrazione dei carichi di lavoro basati su Kubernetes e nella strategia Nvidia dovrebbe consentire ai clienti aziendali di gestire e ottimizzare le proprie infrastrutture di calcolo, sia on-premise, sia nel cloud e in altri ambienti ibridi.

La compressione dei modelli linguistici di Gen AI

Mentre Run:ai migliora l’efficienza di ciascun chip e consente di eseguire su di esso un numero maggiore di applicazioni e carichi di lavoro, Deci “comprime” i modelli linguistici AI generativi e consente loro di lavorare in modo più efficiente su ciascun server Nvidia.

Deci è stata fondata nel 2019 da Yonatan Geifman, Ran El-Yaniv e Jonathan Elial. Fino ad oggi ha raccolto 55 milioni di dollari tramite investitori internazionali, tra cui Emerge ed Insight Partners.

Deci AI per Microsoft

Nel 2022 Nvidia ha anche annunciato l’acquisizione della startup Excelero con sede a Tel Aviv, fornitore di storage definito dal software ad alte prestazioni.

Il quotidiano online Globes ha recentemente rivelato che Microsoft ha iniziato a integrare Deci AI nel suo store di intelligenza artificiale Azure AI Studio, dove Deci compete non solo con OpenAI ma anche con il codice aperto di Meta e della società francese Mistral, nonché con gli stessi modelli di Nvidia.