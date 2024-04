Se stai cercando strumenti di intelligenza artificiale (AI) convenienti che ti aiutino a iniziare il tuo viaggio nell’uso quotidiano di questa tecnologia per creare qualsiasi cosa, dalle e-mail ai video, questa rapida guida per principianti fornisce 10 servizi e piattaforme che ti consentono di sperimentare in prima persona la potenza dell’intelligenza artificiale. Il tutto gratis. Questi strumenti sono progettati per migliorare la creatività, la produttività e l’accessibilità per utenti che vanno da artisti e designer a content creator e imprese.

10 strumenti AI gratuiti

• Runway ML: una piattaforma versatile per artisti e designer, che offre funzionalità per la generazione di immagini e animazioni.

• 11 Labs: specializzato nella sintesi vocale realistica per la creazione di contenuti e il doppiaggio in più lingue.

• My Lens AI: fornisce riconoscimento avanzato delle immagini, algoritmi di miglioramento e funzionalità di editing video in tempo reale.

• CapCut: un software di editing video con funzionalità come sottotitoli automatici e rimozione dello sfondo, adatto a tutti i livelli di abilità.

• Swap di ClipDrop Co: consente agli utenti di manipolare facilmente gli elementi fotografici, utile sia per progetti divertenti che per lavori di progettazione professionale.

• Leonard AI: una suite all-in-one con elaborazione del linguaggio naturale, riconoscimento delle immagini e modelli di apprendimento automatico per varie applicazioni.

• Heygen: si concentra sulla traduzione video e sugli strumenti di editing intelligenti per rendere i contenuti accessibili a livello globale.

• Pictory: trasforma il testo in narrazioni video coinvolgenti, dotate di una libreria di immagini e opzioni di voce fuori campo.

• Misgif: trasforma le immagini statiche in GIF dinamiche, aggiungendo movimento ed emozione ai contenuti digitali.

• ChatGPT: un’intelligenza artificiale conversazionale in grado di svolgere compiti come comporre poesie, scrivere codice e fornire consigli, adattabile alle esigenze degli utenti.

Creazione di video AI con Runway ML

Runway ML è una scelta destinata ad artisti e designer, poiché offre un modo semplice per generare immagini e animazioni. La sua interfaccia intuitiva rimuove la complessità della tecnologia sottostante, lasciandoti libero di concentrarti sulla tua visione artistica. Con Runway ML puoi creare facilmente immagini, come paesaggi realistici, motivi astratti o persino personaggi animati, senza la necessità di conoscenze tecniche approfondite. I controlli intuitivi dello strumento e la vasta libreria di modelli pre-addestrati lo rendono la scelta ideale per i creativi che desiderano ampliare i confini del proprio lavoro.

Superare le barriere linguistiche con Eleven Labs

Eleven Labs eccelle nella sintesi vocale, producendo voci dal suono naturale in tutte le lingue. Questo strumento è ideale per il doppiaggio video e la creazione di contenuti che si rivolgono a un pubblico globale, garantendo che il tuo messaggio venga ascoltato chiaramente da tutti. Con Eleven Labs, puoi generare facilmente voci fuori campo in più lingue, risparmiando tempo e risorse nell’assunzione di doppiatori. Le voci generate dall’intelligenza artificiale sono straordinariamente realistiche e catturano le sfumature e le intonazioni dei madrelingua. Che tu stia creando contenuti educativi, video promozionali o podcast, Eleven Labs ti aiuta a entrare in contatto con il pubblico di tutto il mondo.

Riconoscimento delle immagini My Lens AI e CapCut

My Lens AI offre riconoscimento e miglioramento delle immagini, insieme all’editing video in tempo reale. È progettato per perfezionare i tuoi contenuti visivi, rendendoli più accattivanti e professionali. Con funzionalità come il rilevamento degli oggetti, la segmentazione delle immagini e la correzione del colore, My Lens AI ti aiuta a perfezionare le tue immagini e i tuoi video senza sforzo. Gli algoritmi avanzati dello strumento possono regolare automaticamente l’illuminazione, rimuovere oggetti indesiderati e persino aggiungere effetti speciali, elevando la qualità dei tuoi contenuti visivi.

Editing video semplice con l’intelligenza artificiale

CapCut offre una piattaforma di editing video facile da usare, completa di funzionalità come i sottotitoli automatici e la rimozione dello sfondo. È adatto a tutti i livelli di abilità e ti consente di creare video straordinari per qualsiasi piattaforma. L’interfaccia intuitiva e gli strumenti di CapCut rendono l’editing video accessibile a tutti, indipendentemente dalla loro competenza tecnica. Con i sottotitoli automatici, puoi aggiungere i sottotitoli ai tuoi video, migliorando l’accessibilità e il coinvolgimento. La funzione di rimozione dello sfondo ti consente di posizionare i tuoi soggetti in qualsiasi ambientazione, aprendo infinite possibilità creative.

Scambia i volti nelle immagini con ClipDrop Swap

ClipDrop Swap offre uno strumento di manipolazione fotografica giocoso ma professionale. Consente di scambiare facilmente gli elementi fotografici, aggiungendo un tocco creativo alle tue immagini. Che tu voglia cambiare lo sfondo di un ritratto o sostituire un oggetto in una scena, ClipDrop Swap lo rende semplice e divertente. Gli algoritmi intelligenti dello strumento garantiscono una perfetta integrazione dei nuovi elementi, risultando in composizioni realistiche e accattivanti.

Riconoscimento e automazione delle immagini AI

Leonard AI è una suite completa che include l’elaborazione del linguaggio naturale e il riconoscimento delle immagini. È versatile e aiuta in qualsiasi cosa, dall’automazione delle attività all’analisi di dati complessi, ed è uno strumento prezioso per una varietà di progetti. Con Leonard AI puoi elaborare e analizzare facilmente grandi volumi di testo e immagini, estraendo informazioni preziose e automatizzando attività ripetitive. Che tu stia conducendo ricerche di mercato, monitorando il sentiment sui social media o costruendo chatbot, Leonard AI fornisce gli strumenti necessari per semplificare il flusso di lavoro e prendere decisioni basate sui dati.

Traduzione video AI con Heygen

Heygen è specializzato nella traduzione video e nell’editing intelligente, rimuovendo le barriere linguistiche e rendendo i tuoi contenuti accessibili in tutto il mondo. Questo strumento è fondamentale per coinvolgere il pubblico internazionale. Con Heygen, puoi tradurre facilmente i tuoi video in più lingue, assicurandoti che il tuo messaggio risuoni tra gli spettatori di tutto il mondo. Le funzionalità di editing intelligenti ti consentono di tagliare, dividere e unire videoclip senza sforzo, creando contenuti raffinati e coinvolgenti.

Trasforma il testo in video

Pictory trasforma il testo in storie video coinvolgenti. Con la sua libreria di immagini e opzioni di voce fuori campo, ti aiuta a creare narrazioni avvincenti che catturano l’attenzione del tuo pubblico. Inserisci semplicemente il tuo testo e Pictory genererà un video visivamente straordinario, completo di immagini pertinenti, animazioni e voci fuori campo professionali. Questo strumento è perfetto per creare video esplicativi, demo di prodotti o contenuti sui social media che si distinguono in un panorama digitale affollato.

Converti immagini in GIF

Misgif trasforma le immagini statiche in GIF dinamiche, infondendo nella tua comunicazione digitale emozione e movimento. Sia che tu voglia aggiungere un tocco di umorismo ai tuoi post sui social media o creare firme email accattivanti, Misgif.app rende facile dare vita alle tue immagini. L’interfaccia intuitiva dello strumento consente L’interfaccia intuitiva dello strumento ti consente di personalizzare le tue GIF, regolando la velocità dell’animazione, aggiungendo testo e applicando filtri per ottenere l’aspetto perfetto.

ChatGPT ovviamente

Infine, ChatGPT di OpenAI, un’intelligenza artificiale conversazionale esperta in una serie di compiti, dalla scrittura di poesie alla programmazione. È uno strumento versatile che può migliorare i tuoi contenuti digitali interattivi. Con ChatGPT puoi coinvolgere il tuo pubblico in conversazioni naturali e simili a quelle umane, fornendo risposte e assistenza personalizzate. Che tu stia costruendo un chatbot per l’assistenza clienti, creando narrativa interattiva o generando idee di contenuti, le funzionalità avanzate di comprensione e generazione del linguaggio di ChatGPT lo rendono uno strumento inestimabile per qualsiasi progetto che coinvolga l’intelligenza artificiale conversazionale.

Incorporando queste soluzioni di intelligenza artificiale nel tuo flusso di lavoro, puoi raggiungere nuovi livelli di creatività ed efficienza. Questi strumenti ti consentono di creare immagini straordinarie, coinvolgere il pubblico globale, automatizzare le attività e creare narrazioni avvincenti. Mentre esplori il potenziale di questi strumenti di AI gratuiti, scoprirai nuovi modi per migliorare i tuoi contenuti digitali e il tuo lavoro professionale, distinguendoti in un panorama sempre più competitivo.