Cosa pensa il Parlamento europeo del metaverso? Un ampio report appena pubblicato realizzato da Mariusz Maciejewski, Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, DG IPOL (Dipartimento per i diritti dei cittadini e gli affari costituzionali) su richiesta della comitato Affari Legali dell’Europarlamento risponde ampiamente al quesito.

Applicazioni commerciali, industriali e militari del metaverso rappresentano sia opportunità che preoccupazioni significative per la vita quotidiana, la salute, il lavoro e la sicurezza.

Sono pertanto necessarie Iniziative legislative che promuovono i principi fondamentali del diritto, controllo legislativo e giudiziario, applicato integralmente in un’ampia gamma di politiche, per garantire che il metaverso giochi un ruolo positivo.

Un position paper intitolato ‘Metaverse’, che mette in evidenze pro e contro del metaverso. Scorrendo l’indice del documento, pubblicato a giugno 2023, si legge che la definizione del metaverso è “digitalizzazione di tutto”. La prima questione aperta è se questo mondo virtuale rappresenti o meno un megatrend, anche se dal punto di vista tecnologico non sembra che vi sia alcun dubbio.

Ma quali sono le principali sfide del metaverso?

In primo luogo, i rischi cyber, poi le molestie nella sfera cyber, il rischio sorveglianza e il rapimento. Tutte queste minacce in contemporanea.

A seguire, una carrellata sulle principali preoccupazioni per la salute di adulti e bambini legate all’uso del metaverso. Il timore di condotte e contenuti inappropriati. I timori legati alla data protection e alla privacy. Digital twins, usi militari e industriali.

E a seguire, l’evasione fiscale nel metaverso, le criptovalute, le leggi sul gioco d’azzardo, le scommesse e le lotterie.

Risvolti etici

E ancora, i risvolti etici di questa tecnologia. In questo senso, i principi etici dell’IA vengono indicati come un valido paradigma anche per il metaverso.

Un capitolo a parte riguarda la progettazione del metaverso nella Ue. Vi sarà un metaverso europeo diverso da quello o da quelli di altre aree del mondo?

Altri temi all’ordine del giorno sono il mercato immobiliare nel metaverso. E’ forse tempo di una legge sulle proprietà virtuali? Considerazioni sugli NFT.

Proprietà intellettuale nel metaverso.

Accesso aumentato o immersivo alle informazioni.

E poi l’impatto del metaverso sul risparmio energetico in termini di trasporti e dematerializzazione dei consumi.

La sostituzione del trasporto reale con la cosiddetta “mobilità virtuale”.