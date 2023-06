Metaverso, applicazioni per industria e aziende sopra le attese

La rivoluzione del metaverso industriale è già in atto, e per quanto stia arrivando in punta di piedi, è più che avviata. E’ quanto emerge da un recente report realizzato da Nokia e Ernst & Young.

E’ vero che oggi come oggi la scena del mondo tech è dominata in toto dall’AI generativa e che l’interesse per il metaverso ne ha fatto un po’ le spese. Ma è altrettanto vero che gli usi del metaverso in ambito aziendale sono in aumento e suscitano interesse nel mercato enterprise.

Apple non nomina il metaverso, ma lo pratica

Alla presentazione del nuovo visore di Apple, il metaverso non è stato nominato, anche se è stato chiaramente progettato tenendo presente l’esperienza del mercato del metaverso aziendale, anche se l’azienda di Cupertino ha preferito usare la parola di computing “spaziale” e contenuti spaziali. Non vuole essere mischiato con le difficoltà del metaverso.

Ma detto questo, se una buona dose di scetticismo continua ad aleggiare sul metaverso rivolto al mercato consumer, le cose vanno molto meglio quando si parla di metaverso aziendale e industriale.

Dati positivi dall’suo del metaverso in azienda

Secondo il sondaggio di Nokia e EY, i primi utilizzatori del metaverso stanno ottenendo miglioramenti nella riduzione di capex e opex che superano le loro aspettative rispettivamente del 15% e del 6%. Ci sono anche notevoli divari tra le aspettative e la realtà quando si tratta di miglioramento della sicurezza e migliore esperienza e servizio del cliente (vedi grafico sotto).

Questi risultati incoraggianti hanno migliorato la percezione generale del metaverso tra gli utenti aziendali e industriali. In media, l’80% di coloro che hanno già implementato casi d’uso del metaverso ritiene che avranno un impatto significativo o trasformativo sul modo in cui fanno affari. Soltanto il 2% degli intervistati vede il metaverso come una una moda passeggera.

Usi pratici

EY alla fine dell’anno scorso ha annunciato il lancio di una versione metaverso del suo servizio di co-working Wavespace, che è essenzialmente formato da fantasiose sale riunioni sparse in tutto il mondo che consentono al personale di diversi uffici di riunirsi e elaborare idee. Ha inoltre lanciato un laboratorio metaverso negli Stati Uniti che consente agli sviluppatori di creare e testare nuovi casi d’uso del metaverso.

Per quanto riguarda Nokia, il metaverso aziendale – e in particolare industriale – si adatta alla sua strategia Industry 4.0, che ruota attorno all’implementazione di reti di comunicazione avanzate e mission-critical per supportare la digitalizzazione e l’automazione di un numero sempre maggiore dei processi.

Non c’è da meravigliarsi quindi che Nokia abbia evidenziato una connettività affidabile e ad alta velocità tra le massime priorità degli intervistati per abilitare i casi d’uso del metaverso.