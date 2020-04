La marketing automation per molte aziende è ancora un orizzonte. La volontà di farla propria in un futuro prossimo non manca, ma l’effettiva adozione gira ancora su numeri troppo bassi.

Secondo l’Osservatorio Statistico di MailUp, nel 2017, solo il 9% delle aziende aveva in atto almeno un flusso automatico di email o SMS. A rallentare l’adozione è senz’altro la scarsa chiarezza sulla tecnologia. Solito problema: se ne parla molto, ma in pochi ne hanno una conoscenza adeguata.

Qualche tempo, MailUp aveva affrontato i 5 miti da sfatare sulla Marketing Automation, oggi propone di riprendere il filo del discorso, tra ulteriori punti di incertezza sul tema e nuovi spunti di riflessione, con un articolo dal titolo: “Marketing Automation: 5 luoghi comuni su cui è meglio riflettere”.

Marketing Automation: 5 luoghi comuni su cui è meglio riflettere.