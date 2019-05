MailUp: white paper su email, sms e messaging apps per onlus & no profit

Stefano Branduardi, Marketing Director di MailUp: “Per il mondo No profit è fondamentale adottare una prospettiva cross-canale che sappia intrecciare i canali di messaging più immediati ed efficaci”. Il white paper è offerto in download gratuito.

Lanciata in occasione del Festival del Fundraising (15-16-17 maggio, Pacengo di Lazise), la versione espansa del white paper MailUp dedicato alle strategie per le organizzazioni senza scopo di lucro: “Email, sms e messaging apps per il settore onlus & no profit”.

“Per il mondo No profit è fondamentale adottare una prospettiva cross-canale che sappia intrecciare i canali di messaging più immediati ed efficaci”, ha dichiarato Stefano Branduardi, Marketing Director di MailUp.

Una prospettiva, ha precisato Branduardi, “esplorata in profondità nel nostro white paper, aggiornandolo ed espandendolo: si tratta di un contenuto formativo che getta le basi teoriche per poter mettere a punto strategie reali”.

La presentazione del documento è avvenuta come detto al Festival del Fundraising, durante l’intervento della Communications Manager di MailUp, Maria Giulia Ganassini, dedicato all’expertise di digital marketing al servizio di enti e organizzazioni.

Il paper si pone come un percorso di apprendimento tra le attività fondamentali per coinvolgere donatori potenziali, occasionali e regolari, tramite email, sms e messaging apps: “dalla raccolta di nuovi contatti allo storytelling per coltivare la relazione nel tempo, dalla segmentazione dei destinatari fino alle campagne di raccolta fondi”, è spiegato nella nota aziendale.

Due i case study offerti al lettore per approfondire due rispettive strategie di successo nel settore: Medici Senza Frontiere e Amnesty International.

Scarica gratuitamente il white paper di MailUp “Email, SMS e Messaging Apps per il settore Onlus & No profit”